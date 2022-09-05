حقيقة ارتفاع أسعار البنزين .. وتفاصيل مثيرة لـ قتيلة المنوفية .. والموعد الرسمي لانتهاء كورونا

تناولت برامج التوك شو ، خلال الساعات القليلة الماضية عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

شعبة المستوردين: هناك مؤشرات لتحسن الأوضاع الخاصة بالتصدير الفترة القادمة

قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الإجراءات الأخيرة اتي اتخذها الرئيس السيسي فيما يخص الاستيراد ستساهم في تقليل الأزمة بشكل جزئي، متابعا: البضائع المكدسة تشكل أزمة كبيرة.

وأضاف "أحمد شيحة" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن البنوك أصبحت تقبل تدبير العملة الصعبة من قبل المستورد، وهذا أمر إيجابي الفترة الحالية.

البترول تحسم الجدل: لا زيادة في أسعار البنزين خلال الفترة الحالية.. فيديو

كشف المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية عن أنه منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، هناك اجتماعات دورية داخل الوزارة لمراقبة الأوضاع العالمية الخاصة بالبترول .

وأكد "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن ما يتم ترويجه من شائعات تخص زيادة فى أسعار البترول والبنزين غير صحيحة وعارية تماما من الصحة.

أنهى حياته.. عم قتيلة المنوفية: القاتل أطلق النار عليها وضربها فوق رأسها..فيديو

كشف إلهامي عبد الحميد عم القتيلة أماني الجزار أن القاتل كلم والدتها منذ سنة ونصف لخطبتها، فردت عليه والدتها، قائلة "أماني لسه فى الدراسة ووالدها عمره ما هيوافق فى الوقت دا إلا لما تخلص دراستها .. وانت معاك دبلوم وسمعتك وحشة .. فمستحيل أبوها هيوافق ".

وأضاف "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن القاتل قام بمعاكسة أمانى فى الشارع فاستغاثت الفتاة بأهلها، ثم قام والد أمانى بالذهاب إلى والد ووالدة القتيل لابلاغهم بما حدث وقدموا له الاعتذار عن ذلك ووعدها بأنه لن يتكرر مرة ثانية.

الزراعة التعاقدية والتقاوي والقمح.. أبرز 5 تصريحات لوزير الزراعة عن الأمن الغذائي

أكد السيد القصير وزير الزراعة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يبحث عن آليات لدعم الفلاح والمزارع، مضيفا أن السيسي يبحث عن الأمن الغذائي لمصر والمصريين.

وأضاف السيد القصير، أن الأزمات الأخيرة تعني أن المال وحده غير قادر على تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الدولة تتعامل بمنتهى الحكمة تحت قيادة الرئيس السيسي في مختلف الأمور.

وتابع السيد القصير وزير الزراعة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيهات بعمل زراعة تعاقدية بشأن زراعة الذرة وتشجيعها، لافتا إلى أن كميات الذرة العام الحالي زائدة عن الأعوام الأخيرة.

وأكمل السيد القصير وزير الزراعة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم عمل ما يعرف بالسعر الاسترشادي، وهناك استجابة كبيرة من الفلاحين على الزراعات التعاقدية، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية تضمن للفلاح الحصول على دخل جيد بهامش ربح.



وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأسعار الاسترشادية في الزراعات التعاقدية هى سعر ضمان للمزارعين، مضيفا أنه يشجع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف السيد القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أنه خطة تنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي.

وتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نعمل أيضا على تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

في حالة زيادة الأسعار عالميا سيتم زيادة الأسعار في الزراعات التعاقدية

وأكمل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس السيسي وجه بتوفير التقاوي، موضحا أنه توزيع التقاوي المعتمدة على المحافظات لزيادة الإنتاج.

قال الدكتور أحمد صبحي الفيل، مدير وحدة علاج وجراحات القصور الكلوي في مستشفيات قصر العيني، إن تقنية استخدام الروبوت في العمليات الجراحية كانت متداولة حول العالم منذ أكثر من 5 أعوام، ولكن داخل مصر لم تكن فعالة بالقدر الكافي.

وأضاف “الفيل”، أن هذه التقنية أصبحت متداولة في مصر منذ العام الماضي، داخل مستشفى عين شمس التخصصي، ومستشفى خاص آخر، وأخيراً مستشفى قصر العيني.

قال الدكتور إسلام عنان ، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأدوية، إن هناك توقعا بأن تكون الموجة القادمة من فيروس كورونا أخف من الماضية، مشيرا إلى أن هناك توقعا آخر بأن تنهى منظمة الصحة العالمية بنهاية العام تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي علميا.

وأضاف الدكتور إسلام عنان ، أن التطعيمات قللت من نسبة المرضة في المستشفيات بالموجة الماضية ، والتي وصلت لـ 2% فقط نسبة الإشغالات في المستشفيات .

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الجامعات الأهلية هي تجربة ممتازة للغاية وستعود بالنفع على الطلاب المصريين سواء كانوا طلابا من الثانوية العامة، أو طلاب شهادات المُعادلة، مشيراً إلى أنه تم اليوم فتح باب التقديم للحاصلين على شهادات المُعادلة للالتحاق بالجامعات الأهلية.

وأضاف "سوسة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "dmc"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالجامعات الأهلية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تقديم تعليم راقٍ ومتميز لطلاب الطبقة المتوسطة، معقباً: "نركز جداً على طلاب الطبقة المتوسطة، لأن هذا يعني أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح وهي جامعات من الجيل الرابع ومن الجامعات الذكية".

بمليار جنيه.. الزراعة توضح طريقة الاستفادة من مبادرة التمويل الأخضر

كشف الدكتور محمد القرش٫ المتحدث باسم وزارة الزراعة٫ تفاصيل مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية بمليار جنيه لتمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين.

وقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة "dmc": "هذه المبادرة تم إطلاقها ضمن اجتماعات مجلس الأمناء لبرنامج التنمية الزراعية ADP ، موضحا أن "برنامج التنمية الزراعية ADP هو أحد البرامج التمويلية التي تنفذها وزارة الزراعة لخدمة فئات محددة للقطاع الزراعي وهي فئة صغار المزارعين، وفئة السيدات وبعض الفئات التي لا تستطيع الحصول على فرصة عمل، فيتم تدعيمها للحصول على برامج تمويلية".