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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزراعة التعاقدية والتقاوي والقمح.. أبرز 5 تصريحات لوزير الزراعة عن الأمن الغذائي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أطلق السيد القصير وزير الزراعة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة تصريحات هامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، نرصدها كما يلي: 

 

الزراعة التعاقدية تضمن للفلاح الحصول على دخل جيد بهامش ربح

 

أكد السيد القصير وزير الزراعة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يبحث عن آليات لدعم الفلاح والمزارع، مضيفا أن السيسي يبحث عن الأمن الغذائي لمصر والمصريين.
وأضاف السيد القصير، أن الأزمات الأخيرة تعني أن المال وحده غير قادر على تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الدولة تتعامل بمنتهى الحكمة تحت قيادة الرئيس السيسي في مختلف الأمور.
وتابع السيد القصير وزير الزراعة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيهات بعمل زراعة تعاقدية بشأن زراعة الذرة وتشجيعها، لافتا إلى أن كميات الذرة العام الحالي زائدة عن الأعوام الأخيرة.

وأكمل السيد القصير وزير الزراعة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم عمل ما يعرف بالسعر الاسترشادي، وهناك استجابة كبيرة من الفلاحين على الزراعات التعاقدية، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية تضمن للفلاح الحصول على دخل جيد بهامش ربح.
 

توزيع التقاوي المعتمدة على المحافظات لزيادة الإنتاج

 

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأسعار الاسترشادية في الزراعات التعاقدية هى سعر ضمان للمزارعين، مضيفا أنه يشجع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف السيد القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أنه خطة تنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي.
وتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نعمل أيضا على تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
في حالة زيادة الأسعار عالميا سيتم زيادة الأسعار في الزراعات التعاقدية 
وأكمل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس السيسي وجه بتوفير التقاوي، موضحا أنه توزيع التقاوي المعتمدة على المحافظات لزيادة الإنتاج.

 

نستهدف زراعة 4 ملايين فدان قمح العام المقبل توفر 11 مليون طن


كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدد الأفدنة التي سيتم زراعتها العام المقبل للقمح.
وقال السيد القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إنه نستهدف زراعة 4 مليون فدان قمح العام المقبل وتوفر ما يقرب من 10 إلى 11 مليون طن قمح.
وأضاف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تعمل على تنفيذ إجراءات استباقية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة الحيوي للدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا الأمر أيضا بهدف دعم المزارعين وتوفير المحاصيل الزراعية.
وتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نعمل على محاور كثيرة من شأنها دعم الفلاح، مستدركا أنه لم يحدث نقص في أي سلعة يحتاجها المواطن.
 

رد ناري من وزير الزراعة على خروج بعض منتجي الدواجن من السوق

 

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه نعمل حاليا على تعظيم الاستفادة من الاسمدة، مضيفا أن الاعتماد على الري الحديث يزيد الإنتاجية بنسبة تصل لـ 30%.
وأضاف السيد القصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن نعمل حاليا على التوسع في التصدير، لافتا إلى ان لم يحدث أي نقص في أي سلع استراتيجية في الأسواق رغم الأزمات الاقتصادية العالمية .
فيما رد الوزير، على  خروج بعض منتجي الدواجن من الأسواق خلال الفترة الأخيرة، قائلا :"من الممكن أن يخرج منتج في دورة إنتاجية ويعود في الدورة التي بعدها وهذا أمر عادي".
 

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