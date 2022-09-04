الاتحاد الأوروبي: ينتظرنا شتاء صعب.. والأشهر المقبلة حاسمة

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إن شتاء صعب ينتظر أوروبا، وإن والأشهر المقبلة ستكون حاسمة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن "اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية قيد قراراتها السياسية.. وأن الاتحاد الأوروبي يريد التخلص من هذا الوضع".

وتابع بوريل "إذا تمكنا من التخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا .. سنزيل تلك العقبة خلال الأشهر الستة المقبلة الحاسمة".

ولفت إلى أن "الوضع لا يزال صعبا للغاية بالنسبة إلى أوكرانيا وللاتحاد الأوروبي.. نظرا لتداعيات أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم".

ومنذ أشهر تحاول دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق على طريق لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع اقتراب فصل الشتاء، وسط توقعات بمزيد من الخفض في الإمدادات الروسية.

فيما وافقت مجموعة السبع على فرض سقف لسعر النفط الروسي، بهدف تقليص عائدات روسيا، مع الحفاظ على تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

في المقابل، أكدت روسيا أنها لن تورد النفط لمن لا يدفع بالسعر المحدد سابقا، ما يفتح باب تلك الحرب مجهولة المستقبل.

في حين ردت شركة "غازبروم" الروسية المملوكة للدولة، بإعلان وقف ضخ الغاز بشكل كامل عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أجل غير مسمى، بسبب تسرب نفطي في توربين حيوي.