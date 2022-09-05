معزولة وفريدة.. تلسكوب هابل يعثر على مجرة بعيدة عن الأرض

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة جديدة لـ مجرة ​​قزمية غير منتظمة ومعزولة تسمى NGC 1156. تقع NGC 1156 على بعد 25 مليون سنة ضوئية من الأرض في برج الحمل.

هيكل فريد

وتتميز تلك المجرة الجديدة بهيكل فريد على عكس معظم المجرات الأخرى، وفقًا لـ لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، وهي شريك في المهمة.

كتب مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في البيان الذي يشرح صورة هابل الجديدة:"إنها توضح آلاف النجوم الساطعة مجرة ​​حلزونية ، لكنها تفتقر إلى البنية الملتفة 'المميزة، فهذه المجرة الإهليلجية لها نجوم تعتبر الأكثر احمرارًا".

تكوين نجمي مميز

تمثل النجوم الحمراء الساطعة المنتشرة عبر الصورة مناطق تكوّن نجمي مكثف ، مما يغذي الطاقة القصوى للمجرة، ويعطي تدفقات غاز الهيدروجين المتأين من هذه النجوم الفتية وهجًا أحمر.

تظهر المجرات الحلزونية عادةً انتفاخًا مركزيًا مكونًا من نجوم قديمة باهتة محاطة بقرص مسطح دوار من النجوم الشابة الساخنة.

في حين أن NGC 1156 لديها مركز مكتظ بكثافة مع الأجيال الأقدم من النجوم ، فإن نجومها الأصغر لا يتم احتواؤها في الأذرع الحلزونية الواضحة التي تدور حول المجرة، وذلك نظرًا لأنه يفتقر إلى أي نوع من الأشكال المتميزة، لا هيكل حلزوني ولا بيضاوي، فقد صنف علماء الفلك NGC 1156 على أنها مجرة ​​قزمة غير منتظمة.



مجرة معزولة

ومع ذلك ، تم تصنيف المجرة أيضًا على أنها معزولة لأنه لا توجد مجرات أخرى قريبة بما يكفي للتأثير على شكلها الغريب واستمرار تشكل النجوم ، وفقًا للبيان.

بينما قام هابل سابقًا بتصوير NGC 1156 ، تم التقاط الصورة الجديدة كجزء من برنامج يسمى كل مجرة ​​قريبة معروفة ، والذي يهدف إلى سد فجوة في الملاحظات المجرية.

وفقًا لبيان وكالة الفضاء الأوروبية ، لاحظ علماء الفلك أن ثلاثة أرباع المجرات فقط في غضون ما يزيد قليلاً عن 30 مليون سنة ضوئية من الأرض قد رصدها هابل بتفاصيل كافية لدراسة تكوين النجوم بداخلها.

اقترحوا أنه بين المشاريع الكبيرة ، يمكن أن يلتقط هابل لقطات من الربع المتبقي، بما في ذلك NGC 1156. تضمن برامج ملء الفجوات مثل هذا البرنامج الاستفادة المثلى من وقت المراقبة الثمين لتلسكوب هابل.'

