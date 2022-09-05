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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة قطب: رسالة الزوجة الدلع والتزيين لزوجها وليس الطبخ

هبة قطب
هبة قطب

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، إن الأعباء المنزلية تمنع الزوجة من التزين لزوجها، متابعة:" رسالة الزوجة لزوجها هي أن تتزين له وتدلعه وتخللى عينه مليانة في بيته وتربي عيالها على الأخلاق والمثل.

 

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وتابعت قطب خلال حوارها مع عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر  قناة "ام بي سي مصر"،:"مازلت عندي رأيي بأنه لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة علي القيام بالأعمال المنزلية.

وأوضحت:" أن لا أدعو الست إنها لا تعمل في المنزل أو تطبخ أنا شخصيا بطبخ وبعمل كل حاجة في بيتي، ولكن يكون كل شيء بالحب وليس الإلزام،  مضيفة:" عشان كده بقول لو استطاع الراجل انه يجيب خدامة أو خادم يساعد زوجته لتوفير طاقتها للتزين لزوجها يكون أفضل".

القدرة الجنسية الأعمال المنزلية عمرو أديب ام بي سي مصر هبة قطب

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