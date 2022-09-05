هل يستمر القتال.. الكرملين يكشف مصير الأزمة بين روسيا وأوروبا

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن توقعاته بشأن حدوث انفراجة في العلاقات مع أوروبا.

وقال إن أي مواجهة تنتهي بانفراجة، على طاولة المفاوضات، لكن الأزمة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن تنتهي قريبا.

وأضاف حول ما يتعلق بوقوع امفراجة: "سيحدث لكن ليس قريبا، ستكون لدينا بالفعل خبرة لا تقدر بثمن، وسيكون لدينا العلم لإجراء حوار معهم".

وأكد بيسكوف على بناء الحوار مع الاتحاد الأوروبي مع مراعاة مصالح روسيا، بطريقة لا تتأثر بها المصالح الروسية بأي شكل من الأشكال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن روسيا ستتابع عن كثب قرارات دول الاتحاد الأوروبي بشأن قيود التأشيرات للمواطنين الروس.

مباحثات مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موضوع المحادثات بين موسكو وكييف "ممكن"، ولكنه سيتمحور حول كيفية الوفاء بشروط روسيا من قبل أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف في رد على سؤال صحفي عما إذا كان لدى روسيا أي شيء تتحدث عنه مع فلاديمير زيلينسكي: "بالطبع لدينا، وهو حول كيفية تلبية شروطنا".

وأكد بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت شروط موسكو ستظل كما هي، أنها "لن تتغير بكل تأكيد".