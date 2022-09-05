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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم لتسجل بين 22 : 24 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 32-33 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.

 

شهدت أسعار الدواجن اليوم انخفاضا إذ وصل سعر الكيلو إلى 28-30 جنيها في المزرعة ، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 5-9-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

 

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

الدواجن

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 5-9-2022 

الدواجن 

 

الدواجن البيضاء : بين 28 و29 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 32 و33 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة، بعد أن وصل سعر الكيلو 45 في وقت سابق.

الدواجن البلدى :  بين 50- 55 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 53-55 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 35- 38 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80- 90 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الدواجن  الأمهات البيضاء : 20 جنيها في المزرعة و بين 22-24 جنيهًا للكيلو للمستهلك بعد 31 في الأيام السابقة.

- دواجن أمهات الفراخ الحمراء الساسو : 34 جنيهًا للكيلو.
 

الدواجن 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 5.75_6  جنيه 

كتكوت ساسو : 5_5.25  جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض  الأحمر اليوم 62 جنيها للطبق في المزرعة و 67 جنيه إلى 68  للمستهلك و62 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة ، بعد أن وصل 80 جنيها في بعض المناطق، ووصل سعر الأبيض 56.5 جنيه في المزرعة ، وبين  61 و 63 جنيها  للطبق للمستهلك ،  أما سعر البيض البلدي بين 70 و 75 جنيها.    

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية

أسعار البط  البلدي بـين 55-65 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 50-55 جنيها للكيلو  في المزرعة.

أسعار البط الفرنساوي بين 29-30 جنيها للكيلو  في المزرعة.

 

الدواجن الفراخ اسعار الدواجن أسعار الفراخ أسعار كرتونة البيض البيض

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