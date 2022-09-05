4000 جنيه مرتب.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية بالمئات| قدم بسرعة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن وظائف خالية بمرتبات مجزية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل ووظائف خالية للشباب.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر وظائف خالية بإحدى مصانع الملابس في العاشر من رمضان ، تشمل ١٥٠ عامل انتاج- ٣٠ عامل خدمات - ٥٠ مراقب جودة- ١٥٠ خیاطین .

وضمن شروط قائمة “وظائف خالية” أن يكون المتقدم حاصل على مؤھل عالى- متوسط – بدون ـ و خبرة سنة ، على أن يكون الراتب ٢٤٠٠ جنيه.

وتشمل المزایا الخاصة بـ وظائف خالية التي تم الإعلان عنها مواصلات (الزقایق- ھیھا- ابوكبیر- بلبیس- دیرب نجم- طنطا - السویس- بورسعید).

وظائف خالية

كما تشمل قائمة “وظائف خالية” والتي أعلنتها وزارة القوى العاملة إعلان شركة للملابس الجاھزة عن حاجتها ١٥ عامل خیاطة - ١٠ عامل أوفر- ١٠ عامل أرضیة- ٩ عامل تعبئة، وتكون الشروط مؤھل أو بدون - من الجنسین على أن يكون السن من ٢٠ :٤٠ سنة و الراتب : حسب المقابلة.

4000 جنيه

كما طلبت إحدى الشركات في قائمة “وظائف خالية” عدد ١٥ عامل انتاج- ١٠ عامل طباعة- ٤ عامل مخزن-٢ سائق كلارك -١ مراقب امن ، وتكون الشروط : مؤھل فوق المتوسط – متوسط و الخبرة: ٣ سنوات، على أن يكون السن ٢٥ : ٣٥ سنة، والراتب بين ٣٥٠٠ : ٤٠٠٠ جنيه.

وطلبت شركة للبلاستيك ٢٥ عامل إنتاج بمؤھل متوسط واناث ويكون السن ٢١ : ٣٥ بخبرة وبراتب ٢٤٠٠ جنيه على أن تكون المزایا مواصلات (العاشر من رمضان).

وطلبت شركة آخرى للبلاستيك ٣٠ عامل انتاج ـ والشروط بدون مؤھل – اناث على أن يكون الراتب : ٢٤٠٠ جنيه ، والسن بين ٢١ : ٣٥ مع توافر مواصلات العاشر من رمضان.

وظائف خالية

كما طلبت شركة للطباعة والمنتجات الصحية عدد ٢ سائق درجة ثالثة ٥٠ عامل انتاج بمؤھل متوسط على أن يكون السن ٣٥:٢٥ سنة / والراتب بين :2500 جنيه - 3500 جنيه.

كما أعلنت شركة للزجاج و السكوریت في العاشر من رمضان عن حاجتها 20 عامل إنتاج بمؤھل متوسط ، والراتب ٢٥٠٠ جنيها مع توافر مواصلات (الزقازيق - منيا القمح – أبو حماد).

وللتقديم على هذه الوظائف عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي ..

https://mom.manpower.gov.eg/