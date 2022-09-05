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أخبار البلد

4000 جنيه مرتب.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية بالمئات| قدم بسرعة

وظائف خالية
وظائف خالية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن وظائف خالية بمرتبات مجزية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل ووظائف خالية للشباب.

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وأعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر وظائف خالية بإحدى مصانع الملابس في العاشر من رمضان ، تشمل ١٥٠ عامل انتاج- ٣٠ عامل خدمات - ٥٠ مراقب جودة- ١٥٠ خیاطین .

وضمن شروط قائمة “وظائف خالية”  أن يكون المتقدم حاصل على مؤھل عالى- متوسط – بدون ـ و خبرة سنة ، على أن يكون الراتب  ٢٤٠٠ جنيه.

وتشمل المزایا الخاصة بـ وظائف خالية التي تم الإعلان عنها مواصلات (الزقایق- ھیھا- ابوكبیر- بلبیس- دیرب نجم- طنطا - السویس- بورسعید).

وظائف خالية

كما تشمل قائمة “وظائف خالية” والتي أعلنتها وزارة القوى العاملة إعلان شركة للملابس الجاھزة عن حاجتها ١٥ عامل خیاطة - ١٠ عامل أوفر- ١٠ عامل أرضیة- ٩ عامل تعبئة، وتكون الشروط  مؤھل أو بدون - من الجنسین على أن يكون السن من ٢٠ :٤٠ سنة  و الراتب : حسب المقابلة.

4000 جنيه

كما طلبت إحدى الشركات في  قائمة “وظائف خالية” عدد ١٥ عامل انتاج- ١٠ عامل طباعة- ٤ عامل مخزن-٢ سائق كلارك -١ مراقب امن ، وتكون الشروط : مؤھل فوق المتوسط – متوسط و الخبرة: ٣ سنوات، على أن يكون السن ٢٥ : ٣٥ سنة، والراتب بين  ٣٥٠٠ : ٤٠٠٠ جنيه.

وطلبت شركة للبلاستيك  ٢٥ عامل إنتاج بمؤھل متوسط واناث ويكون السن ٢١ : ٣٥ بخبرة وبراتب ٢٤٠٠ جنيه  على أن تكون المزایا مواصلات (العاشر من رمضان).

وطلبت شركة آخرى للبلاستيك ٣٠ عامل انتاج ـ والشروط بدون مؤھل – اناث على أن يكون الراتب : ٢٤٠٠ جنيه ، والسن بين  ٢١ : ٣٥  مع توافر مواصلات العاشر من رمضان.

وظائف خالية

كما  طلبت شركة  للطباعة والمنتجات الصحية عدد ٢ سائق درجة ثالثة ٥٠ عامل انتاج بمؤھل متوسط على أن يكون السن ٣٥:٢٥ سنة / والراتب بين :2500 جنيه - 3500 جنيه.

كما أعلنت شركة للزجاج و السكوریت في العاشر من رمضان عن حاجتها 20 عامل إنتاج بمؤھل متوسط ، والراتب ٢٥٠٠ جنيها  مع توافر مواصلات (الزقازيق - منيا القمح – أبو حماد).

وللتقديم على هذه الوظائف عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي .. 

https://mom.manpower.gov.eg/

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