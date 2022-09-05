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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

12 لاعبا .. أول قرار من طارق العشري بعد قيادة سموحة فنيا

طارق العشري
طارق العشري

طالب طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة من إدارة النادي السكندري ضرورة التعاقد مع 12 لاعبا خلال الميركاتو الصيفي لانتقالات اللاعبين.

 طارق العشري اشترط خلال جلسته مع مسؤولي نادي سموحة التعاقد مع 12 لاعبا بينهم حارس مرمى خلال فترة انتقالات اللاعبين الصيفية.

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جاء طلب طارق العشري بالتعاقد مع 12 لاعبا بعد اقتراب رحيل 19 لاعبا عن الفريق منهم 6 لاعبين انتهت إعارتهم  وعلى رأسهم مروان حمدى حمدى علاء للزمالك ومحمد شكرى وفهد جمعة وأحمد رمضان بيكهام للنادي الأهلي  ومحمد عبد العاطى من نادي وادى دجلة.

كما شملت قائمة الراحلين عن صفوف فريق سموحة الذى يقوده فنيا طارق العشري 
انتهاء تعاقد رجب نبيل ورفضة للتجديد وإعارة مصطفى الخواجة لطلائع الجيش 
وفسخ التعاقد مع ألكسندر أمير عادل ومحمد بسيونى وعرض أحمد عيد للبيع بعد أزمة مباراة الفريق مع غزل المحلة وعرض أحمد حمص وإسماعيل أشرف وأبو بكر لبادى وجيرو فيليب وأحمد سعد  وعمار شرف الدين وعلى الملوانى وأحمد رفاعى للبيع.

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طارق العشري مديرا فنيا لسموحة 

أعلن مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات التعاقد رسمياً مع طارق العشري لقيادة الفريق الاول لكرة القدم في تعاقد يمتد لمدة موسمين خلفًا لكابتن عبد الحميد بسيوني .

 

ووقع طارق العشري علي عقود تولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة بحضور وليد عرفات رئيس النادي، والدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس النادى، وأعضاء المجلس: رامي فتح الله، الدكتورة ماهينور سامح.

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واتفق مجلس الإدارة مع المدير الفني الجديد طارق العشري على كافة تفاصيل التعاقد وحدد أفراد جهازه المعاون الذين سيعاونه خلال مشوار قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.

 

ويضم الجهاز الفني كلاً من محمود عطا مدرب عام، أحمد عشري مدرب مساعد، عبد الحليم كامل مخطط أحمال، أيمن بسيوني، مدرب حراس مرمي، عبد البارى المليجي، مدير إداري، عمرو إسماعيل، مدير شئون لاعبين، عادل ذكي، مساعد مدير إدارى، والجهاز الطبي بقيادة دكتور رمضان أحمد ، وأخصائي العلاج دكتور مفيد خليل

 

وجاء إعلان التعاقد مع طارق العشري عقب توجيه الشكر من جانب نادي سموحة لـ عبد الحميد بسيوني وجهازه المعاون علي الفترة التولي فيها القيادة الفنية للفريق.

طارق العشري سموحة مروان حمدي الأهلى غزل المحلة

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