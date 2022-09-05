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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: تنفيذ 431 قرار إزالة وغلق ورفع عدادات وإشغالات فى القاهرة الجديدة

صدى البلد

نفذ  جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،  431 قرار إزالة وغلق وتشميع ورفع عدادات وإشغالات بالتجمعين الأول والخامس بالمدينة، إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الإشغالات الموجودة بالردود والأرصفة أمام المولات والمحال.

وذلك خلال شن حملات مكبرة على مدار ٣ أيام متواصلة، بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث التعمير بقيادة اللواء طارق راشد، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف رمضان، مدير مباحث التعمير، واللواء أسامة بدارى، مدير قطاع المنطقة المركزية بشرطة التعمير، ورئيس مباحث التعمير وضباط وأفراد شرطة التعمير والمرافق.


وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه باليوم الأول تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 193 قرار إزالة وغلق وتشميع ورفع عدادات بمناطق المجاورات (٧ و ٨ و ٩) وإسكان الشباب الجنوبي بالتجمع الأول.

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وقال المهندس أمين غنيم: في اليوم الثاني نجحت الحملة  فى  تنفيذ  132 قرار ( إزالة - غلق وتشميع - رفع إشغالات) بالمجاورة العاشرة والمجاورة التاسعة والمجاورة الثامنة والمجاورة السابعة ومنطقة خدمات البنفسح  ١ و ٢. بالتجمع الأول.


وفي اليوم الثالث، أعلن المهندس أمين غنيم، أنه تم شن حملة مكبرة بالتجمع الخامس أسفرت عن تنفيذ  ( 105 ) قرارات إزالة - غلق وتشميع - رفع إشغالات  بمناطق: الحى الخامس - حى الشويفات - حى النرجس - مركز خدمات الحى الأول والثاني - مركز خدمات التجمع الخامس بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة لروف مخالف بحى اللوتس بالتجمع الخامس.


وأكد المهندس أمين غنيم، استمرار تلك الحملات بشكل شبه يومى، بجانب تنفيذ حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.


تجدر الإشارة إلى أن الحملات تم تنفيذها تحت إشراف المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، والمهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول.

 

مدينة القاهرة الجديدة مباحث التعمير التجمع الاول التجمع الخامس

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