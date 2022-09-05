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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف إصدار التأشيرة للروس

صدى البلد

 رأى رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال أن قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا غير كاف.
وقال شميهال - في تصريحات صحفية - إنه "يجب إيقاف التأشيرات في الوقت الحالي الذي تشن فيه روسيا حربا ضد أوكرانيا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الإثنين. 
ورفض رئيس وزراء أوكرانيا الخطوة الأولى المؤقتة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن التأشيرات الروسية عندما وافق وزراء الخارجية على تعليق اتفاقية تيسير التأشيرة لعام 2007 مع روسيا، وقال "إنها خطوة من شأنها أن تجعل عملية التأشيرة أكثر صعوبة وتكلفة ولكنها لن تلغيها تماما، وهذا لا يكفي ونعتقد أنه لا ينبغي فقط عدم تطبيق ما يسمى بطلب التأشيرة بل يجب اتخاذ عقوبات أكثر صرامة تجاه السائحين والطلاب الروس".
وردا على سؤال عما إذا كان يجب معاقبة الروس العاديين والطلاب على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أشار شميهال إلى أن 85% من الشعب الروسي يدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعملية العسكرية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق بأن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثامنة ضد روسيا يجب أن تشمل جميع قرارات التأشيرات الأوروبية للمواطنين الروس.

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