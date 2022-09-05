رجل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. إريكسن من أزمة قلبية إلى عرش النجومية

اكتسح نادي مانشستر يونايتد نظيره أرسنال بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال الدنماركي الدولي كريستيان اريكسن جائزة رجل المباراة بعد الأداء الذي قدمه خلالها مع مانشستر يونايتد امام ارسنال ووضح مدى التأثير الذي أحدثه لاعب الوسط الدنماركي في الملعب.

وجاء هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد عن طريق أنتوني الوافد الجديد في الدقيقة 35.

ثم تعادل ساكا في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، ثم تقدم مجدداً فريق مانشستر يونايتد عن طريق راشفورد في الدقيقة 66.

ثم أضاف راشفورد نجم مانشستر يونايتد أيضاً الهدف الثالث له والأخير في المباراة في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، يتصدر آرسنال جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس بـ12 نقطة.

إريكسن من أزمة قلبية لعرش النجومية مع مانشستر يونايتد

أعلن في شهر يوليو الماضي نادي مانشستر يونايتد بشكل رسمي تعاقده مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان اريكسن في صفقة انتقال حر، ليكون ثاني تدعيماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد كريستيان اريكسن مع برينتفورد بنهاية الموسم الماضي 2021/2022 مع رفضه تجديد العقد، مما جعله متاحًا بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

في مونديال 2010 كان كريستيان اريكسن، أصغر اللاعبين على الإطلاق، مشاركته ضد هولندا جلعته ضمن إصغر 10 لاعبين يخوضون كأس العالم عبر تاريخه.

بعد تألق اريكسن لسنوات طويلة في الملاعب مع مختلف الأندية، ثم فجأة مات اللاعب الدانماركي لعدة دقائق، ثم عاد إلى الحياة، خلال المشاركة مع منتخب بلاده، في كأس الأمم الأوروبية.

طبيب اريكسن المعالج وصف انهيار إريكسن في بطولة كأس الأمم الأوروبية بالموت، ولكن تعافى اللاعب من الإصابة في عضلة القلب، وعاد من جديد إلى كرة القدم، وانضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونال اريكسن جائزة رجل المباراة بعد الاداء الذي قدمه خلالها، وأظهرت إحصائيات اللقاء مدى التأثير الذي أحدثه لاعب الوسط الدنماركي في الملعب:

شارك اريكسن 90 دقيقة في المُباراة (المُباراة كاملة)، صنع فيهم هدفاً سجله راشفورد، كما لمس الكرة 56 مرة، وقدم 42 تمريرة من بينهم 32 تمريرة صحيحة، وصنع خلال دقائق المُباراة 3 فرص، وقدم 3 تمريرات مفتاحية، وركض مسافة 11.2 كيلو متر خلال اللقاء.

كما شارك كريستيان اريكسن في 6 مباريات بقميص مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي امام برايتون وليفربول وارسنال وبرينتفورد وايسترن سيتي وساوثهامبتون

وشارك اريكسن في 243 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 52 هدفًا وصنع 72 تمريرة حاسمة.

ودوليا خاض اريكسن لاعب الوسط 115 مباراة مع منتخب الدنمارك، وسجل 38 هدفًا لبلاده.

كما خاض كريستيان اريكسن النصف الثاني من الموسم الماضي 2021-2022، في صفوف برينتفورد وخاض معه 11 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 4 أهداف.

وإجمالا طوال مسيرته شارك كريستيان اريكسن في 548 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 162 هدفا آخر.

وشارك مع توتنهام 305 مباريات بمختلف المسابقات سجل خلالها 69 هدفا وصنع 90 هدفا آخر، بينما لعب بقميص برينفورد 11 مباراة سجل هدفا وحيدا وصنع 4 أخرى.

وفسخ الدنماركي كريستيان اريكسن، عقده مع إنتر ميلان بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها خلال مباراة منتخب الدنمارك وأيسلندا في يورو 2020.