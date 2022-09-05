بدء الجلسة الخامسة لمجلس أمناء الحوار الوطني

بدأ الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمسة عشر المتفرعة عنها، وذلك من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام بتوافق وقرارات مجلس الأمناء.

