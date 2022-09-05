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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب سته أشخاص بإصابات خطيره اثر وقوع حادث تصادم  بين دراجة بخارية وميكروباص كان يستقله عدد من  المواطنين على طريق  كوبرى الجامعه بمدينه المنصورة بمحافظة الدقهلية.


تلقت مديريه امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجه بخاريه وميكروباص اسفر عن وقوع  اصابات مختلفه ومتفرقه وتم نقلهم الى المستشفى.
 

انتقل لضباط المباحث الى مكان الواقعه  وسيارات الأسعاف وتبين ان الدراجه البخاريه كانت مسرعه على طريق  كوبرى  الجامعه وقامت بالاصطدام بالميكروباص مما ادى لانقلابه واصابه عدد من المواطنين باصابات متفرقه وهى  عباره عن كسور وكدمات و ثم نقلهم المستشفى لتلقي العلاج.
حرر محضرا بالواقعه وأخطرت النيابة العامة بالواقعه.

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