إحالة مسئولي جمارك الواردات بمطار القاهرة إلى الجنايات للتلاعب في الشحنات.. خاص

أحالت نيابة أمن الدولة العليا مأمور قسم الحركة بالإدارة العامة لجمارك الواردات الجوية بمطار القاهرة الدولى واثنين آخرين من المسؤولين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالتلاعب في شحنات مكملات غذائية مملوكة لشركة دى ان ايه بيو فارمـا الشهيرة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً (مأمور قسم الحركة بالإدارة العامة لجمارك الواردات الجوية بمطار القاهرة الدولى ) حصل للمتهمين الثاني والثالث دون وجه حق على ربح ومنفعـة مـن عمـل مـن

أعمال وظيفته، بأن اثبت من خلال معاينته لمشمول البيانات الجمركية أنها عبارة عـن اى سى ( بودرة تلفزيـون ) من مستلزمات إنتاج شركة إلى هـاي للالكترونيات وتطابقها مع بوالص الشحن المقدمة من المتهم الثاني، على الرغم من أن حقيقة مشمول تلك الرسائل محل البيانات الجمركية المنوه عنها من واقـع بـوالص الشحن الصحيحة المرسلة من التوكيل الملاحي أنها مكملات غذائية واردة لصالح شركة دى ان ايه بيو فارمـا مـن خلال المتهم الثالث ـ دون علم مسئولى الشركة الأخيرة ـ مما مكن المتهم الثاني دون وجه حق من استلام مشمول تلك الرسائل مكملات الغذائية وإدخالها للبلاد دون استصدار موافقة كشرط لاستيرادها وظفرهما بقيمتها التي تجاوزت نصف مليون جنيه.