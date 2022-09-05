تفاصيل خروج جرار قطار عن القضبان في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، حادث خروج جرار قطار بشكل جزئي عن القضبان دون أن تتأثر حركة القطارات أو وقوع أي إصابات .

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن محافظة بورسعيد بلاغا بوقوع حادث خروج جزئى لجرار قطارات من شريط قضبان السكة الحديد بمنطقة الرسوة مدخل بورسعيد الجنوبى دون وقوع أي إصابات أو تأثر لحركة القطارات .



تم الدفع بقاطرات السكة الحديد من المحطة الرئيسية التى لاتبعد سوى 500 متر من نقطة وقوع الحادث لسحب الجرار وإعادته الي مساره الطبيعي .



وأكد قائد الجرار أنه فقد السيطرة على دفة القيادة ما جعل الجرار ينزلق بجزء من عجلاته خارج عن القضبان وتمكن بعدها من السيطرة على الجرار وإيقافه قبل أن يتسبب فى كارثة.



من جانبها نجحت جهود فرق التدخل السريع للسكة الحديد فى بورسعيد من انتشال الجرار وإعادته الي مساره بعد تعطل دام ساعتين .