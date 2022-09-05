وزارة الأوقاف تكلف الدكتور محمد عزت محمد خطيبًا للجمعة القادمة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأداء خطبة الجمعة القادمة 9/ 9/ 2022م بعنوان: "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

بشرى لخريجي جامعة الأزهر

وأعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي الأزهر الشريف دفعة مايو 2022م من الكليات الأزهرية التالية :

"الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية) ، والقرآن الكريم ، والإعلام".

وذلك بالشروط التالية :

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد على الأقل.

- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته ، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.

- أن يكون متقنًا للغة العربية.

- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

فعلى الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي: https://forms.gle/ATGcFXZJFd29VhZVA