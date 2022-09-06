فولكس فاجن الشرق الأوسط تحقق أعلى مبيعات منذ 6 سنوات..تفاصيل

حققت فولكس فاجن الشرق الأوسط إنجاز جديد في شهر أغسطس، حيث بلغت المبيعات الشهرية للشركة أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2015، فيما استمر النجاح الكبير لسيارة تيرامونت ذات السبعة مقاعد التي سجلت أعلى مبيعات لها منذ طرحها في الأسواق في عام 2018 ، وواصلت صدارة السيارات الأكثر مبيعا من فولكس فاجن.

وصلت شركة فولكس فاجن إلي هذا الإنجاز بفضل مبيعات طوارق وتيجوان وT-ROC وجولف GTI وجولف R، وذلك رغم طرح سيارة جولف R في منطقة الشرق الأوسط في شهر مايو 2022، وذألك يعكس قوة الطلب على سيارات فولكس فاجن في أسواق الشرق الأوسط.

فولكس فاجن الشرق الأوسط تحقق أعلى مبيعات منذ أكثر من 6 سنوات



ومن جانبه أوضح فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة فولكس فاجن واجن الشرق الأوسط قائلا : "واجهت صناعة السيارات تحديات استثنائية منذ انتشار جائحة كوفيد-19، ولا تزال هذه التحديات مستمرة حتى اليوم في جميع أنحاء العالم. يسرنا أن نحصد هذه النتائج المثمرة التي تحققت بفضل ولاء عملائنا وعشقهم لسيارات فولكس فاجن واجن ".

فولكس فاجن جولف R

واستكمل " انه بفضل تفاني فريقنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة، سنواصل رحلتنا في الشرق الأوسط لتسجيل مزيد من الإنجازات من خلال طرح طرازات مبتكرة تركز على أعلى مستويات الراحة والأمان والتصميم الأنيق وتقنيات الاتصال والأنظمة المتطورة".