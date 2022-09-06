عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن الشرق الأوسط تحقق أعلى مبيعات منذ 6 سنوات..تفاصيل

فولكس فاجن الشرق
فولكس فاجن الشرق الأوسط تحقق أعلى مبيعات منذ أكثر من 6 سنوات

حققت فولكس فاجن الشرق الأوسط إنجاز جديد في شهر أغسطس، حيث بلغت المبيعات الشهرية للشركة أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2015، فيما استمر النجاح الكبير لسيارة تيرامونت ذات السبعة مقاعد التي سجلت أعلى مبيعات لها منذ طرحها في الأسواق في عام 2018 ، وواصلت صدارة السيارات الأكثر مبيعا من فولكس فاجن.

وصلت شركة فولكس فاجن إلي هذا الإنجاز بفضل مبيعات طوارق وتيجوان وT-ROC وجولف GTI وجولف R، وذلك رغم طرح سيارة جولف R في منطقة الشرق الأوسط في شهر مايو 2022، وذألك يعكس قوة الطلب على سيارات فولكس فاجن في أسواق الشرق الأوسط.

فولكس فاجن الشرق الأوسط تحقق أعلى مبيعات منذ أكثر من 6 سنوات
 

شاهد.. صور تجسسية لـ فولكس فاجن ثارو 2023 المُحسنة

فولكس فاجن T-Roc تصل إلى الشرق الأوسط.. تفاصيل

ومن جانبه أوضح فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة فولكس فاجن واجن الشرق الأوسط قائلا : "واجهت صناعة السيارات تحديات استثنائية منذ انتشار جائحة كوفيد-19، ولا تزال هذه التحديات مستمرة حتى اليوم في جميع أنحاء العالم. يسرنا أن نحصد هذه النتائج المثمرة التي تحققت بفضل ولاء عملائنا وعشقهم لسيارات فولكس فاجن واجن ".

فولكس فاجن جولف R

واستكمل " انه بفضل تفاني فريقنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة، سنواصل رحلتنا في الشرق الأوسط لتسجيل مزيد من الإنجازات من خلال طرح طرازات مبتكرة تركز على أعلى مستويات الراحة والأمان والتصميم الأنيق وتقنيات الاتصال والأنظمة المتطورة".

 

فولكس فاجن تيرامونت وتيجوان ROC جولف GTI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

مرتضى منصور يزف بشرى للجماهير.. 4 صفقات جديدة في الزمالك

مرتضى منصور ينفعل على الهواء بسبب رفض فيوتشر تفعيل عقد عمر كمال

موضوعات متعلقة

للشباب.. سعر ومواصفات هيونداي النترا موديل 2019.. صور

للفتيات ..مواصفات وسعر سيارة كيا سيراتو موديل 2019..صور

أرخص سيارة سوزوكي التو موديل 2008.. سعر وصور

لعشاق الفخامة.. 5 سيارات 4x4 أقل من 1.5 مليون جنيه موديلات 2022

لأصحاب الدخل المنخفض .. 5 سيارات هاتشباك تبدأ من 65 ألف جنيه

شاهد | نيسان Z تتخطي السرعة القصوى المحدودة إلكترونيا

شاهد.. صور تجسسية لـ فولكس فاجن ثارو 2023 المُحسنة

تويوتا تطلق سوبرا 2023 بناقل حركة يدوي |تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

غرامة مليون جنيه للمخالفين .. شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

أعلي سعر لـ الذهب اليوم 6-9-2022

معاذ ضحية الغيرة والخلافات الأسرية.. زوجة عمه قتلته في حظيرة مواشي وادعت اختفائه

هل رفض الزوجة خدمة زوجها مشروع؟.. بسببه قد تخطئ طريق الجنة

الزمالك يدعو لعقد جمعية عمومية عادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لـ جذب المال لحياتك وطرد الفقر من منزلك

بعد تصدرها تريند جوجل وسر أفيش طير بينا ياقلبي.. أجمل إطلالات ريم مصطفى

3 أشخاص فقط حضروا جنازته.. زوجة عبد الفتاح القصري تستولي على أمواله وتتركه يتسول الساندويتش والسيجارة

انسى المبيد.. ابتكار صراصير إلكترونية يمكنك التحكم فيها بموبايلك عن بعد

فيديو

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ