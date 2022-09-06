اليوم.. محاكمة أسوان تستمع للشهود في قضية "مستريح المواشي"

تواصل محكمة قنا الاقتصادية، المنعقدة بمحكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم مصطفى البنك الشهير بـ"مستريح المواشي" بأسوان؛ والذي استولي علي اموال ومواشي المواطنين بزعم توظيفها والحصول علي ارباح كل شهر، لكنه لم يلتزم بتعهداته.، حيث تستمع لشهادة شهود الإثبات في الواقعة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عبد العال رئيس محكمة الاستئناف.





وعقدت جلسة المحاكمة الماضية ، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية التي فرضت كردونا حول المحكمة باستخدام البوابات الإلكترونية والإجراءات الاحترازية.



واستمعت هيئة المحكمة، إلى أقوال المتهم مصطفى البنك الذي أكد أنه لم يوقع أي إيصالات أمانة لأي شخص، وأن المجني عليهم زوروا توقيعات من أجل الحصول تعويضات.

