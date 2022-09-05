عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد قاسم: نجحنا في إزالة 1791 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

خالد قاسم
خالد قاسم

أكد الدكتور خالد قاسم٫ المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية٫ إن الوزارة نجحت في إزالة 1791 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 3800 ألف فدان.

 

وأضاف الدكتور خالد قاسم٫ المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية٫خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”٫ المذاع على قناة “المحور”٫: “تم استرداد 3.3 مليون متر بعد إزالة 8871 مبنى مخالف”٫ مؤكدا: “نتصدى مبكرا لكل أشكال التعديات علي أراضي الدولة حفاظا على حق الشعب”.

 

وتابع: “ملف الإشغالات والقمامة والتعديات في صدارة شكاوى المواطنين ضمن مبادرة صوتك مسموع”٫ لافتا: “لدينا وحدة مركزية بالوزارة لمتابعة كل شكاوى المواطنين لمبادرة صوتك مسموع”.

 

وأشار: “مبادرة صوتك مسموع تلقت حتى الآن 512 ألف شكوى بنسبة استجابة تجاوزت 97٪”٫ موضحا: “1530 هو رقم الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع”.

 

وأوضح: “حركة تنقلات قيادات التنمية المحلية ضمت 23 قيادة جديدة في عدة محافظات لضخ دماء جديدة ضمن المنظومة”٫ متابع: “بعض القيادات تم تنحيتها في حركة التنقلات الأخيرة بسبب شكاوى المواطنين ضدهم”٫ مؤكدا: “لا مكان لمتخاذل ضمن منظومة التنمية المحلية”.

 

مبادرة حياة كريمة

 

وأشار الدكتور خالد قاسم٫ المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية٫: “مبادرة حياة كريمة درة المشروعات القومية في الدولة المصرية وستبدأ مرحلتها الثانية قريبا”.

خالد قاسم التنمية المحلية٫ الأراضى الزراعية المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية مبادرة صوتك مسموع صوتك مسموع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بتهمة الإفساد في الأرض .. إيران تحكم على ناشطتين بالإعدام

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات ساعة ذكية من آبل للرياضيين.. صور

الغرف التجارية: لا يوجد ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية

الموقف صعب جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة جديدة حول مدربي الأهلي الألمان

الإستراتيجية الوطنية للغذاء.. الأمن الصحي للمواطن من أولويات الدولة المصرية |تفاصيل

أسعار فيات تيبو 2022 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة على إنستجرام

مكشوف البطن وقصير.. ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

أضرار كارثية .. لا تتناول هذه الأدوية مع المسكنات

بفستان قصير.. دنيا عبد العزيز بإطلالة جذابة على إنستجرام

فيديو

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

قلبه تعلق بالمساجد.. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بأحد مساجد الغردقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ