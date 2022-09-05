خالد قاسم: نجحنا في إزالة 1791 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور خالد قاسم٫ المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية٫ إن الوزارة نجحت في إزالة 1791 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 3800 ألف فدان.

وأضاف الدكتور خالد قاسم٫ المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية٫خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”٫ المذاع على قناة “المحور”٫: “تم استرداد 3.3 مليون متر بعد إزالة 8871 مبنى مخالف”٫ مؤكدا: “نتصدى مبكرا لكل أشكال التعديات علي أراضي الدولة حفاظا على حق الشعب”.

وتابع: “ملف الإشغالات والقمامة والتعديات في صدارة شكاوى المواطنين ضمن مبادرة صوتك مسموع”٫ لافتا: “لدينا وحدة مركزية بالوزارة لمتابعة كل شكاوى المواطنين لمبادرة صوتك مسموع”.

وأشار: “مبادرة صوتك مسموع تلقت حتى الآن 512 ألف شكوى بنسبة استجابة تجاوزت 97٪”٫ موضحا: “1530 هو رقم الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين عبر مبادرة صوتك مسموع”.

وأوضح: “حركة تنقلات قيادات التنمية المحلية ضمت 23 قيادة جديدة في عدة محافظات لضخ دماء جديدة ضمن المنظومة”٫ متابع: “بعض القيادات تم تنحيتها في حركة التنقلات الأخيرة بسبب شكاوى المواطنين ضدهم”٫ مؤكدا: “لا مكان لمتخاذل ضمن منظومة التنمية المحلية”.

مبادرة حياة كريمة

وأشار الدكتور خالد قاسم٫ المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية٫: “مبادرة حياة كريمة درة المشروعات القومية في الدولة المصرية وستبدأ مرحلتها الثانية قريبا”.