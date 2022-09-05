ألمانيا .. مظاهرات حاشدة تجتاح الشوارع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة| فيديو

اندلعت احتجاجات شارك فيها عدة آلاف من الأشخاص في مدينة لايبزيج ضد سياسة الحكومة الألمانية في مجال الكهرباء وأسعار الطاقة.

وأعلن حزب "اليسار" عن اجتماعه في أحد الساحات المركزية بالمدينة بحلول الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى الوضع الكارثي في ​​الاقتصاد والتصرفات الخاطئة للسلطات.

وجاء في التقرير أن سياسات الحكومة، ولا سيما سياسات المستشار أولاف شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر، "تعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر".

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، عن أحد منظمي المسيرة قوله، إن “ أسعار الطاقة والتضخم خارج السيطرة. تكلفة التدفئة تضاعفت ثلاث مرات، وبدلاً من الحد من أسعار الغاز، ترفع الحكومة الفيدرالية الأسعار بموجب القانون”.

وإلى جانب هذا الاحتجاج من قوي اليسار، تشهد المدينة مظاهرات صغيرة للقوى المصنفة على أنها معسكر يميني متطرف.

وفي وقت سابق، شهدت عدد من دول الاتحاد الأوروبي كانت هناك أيضا احتجاجات.

على سبيل المثال، نُظمت مظاهرة في كولونيا لدعم روسيا وضد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة التشيكية براج للتنديد بسياسات الحكومة التي يتهمونها بالتركيز على قضية أوكرانيا أكثر من الاهتمام بحل مشاكل مواطنيها.

وعبر المتظاهرون عن معارضتهم للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو".

ارتفاع أسعار الطاقة

وندّد المحتجون بالتضخم المتسارع الذي تغذيه أسعار الطاقة المرتفعة وينعكس على أسعار الكهرباء.

وقالوا إن جمهورية التشيك الواقعة في وسط أوروبا يجب أن تكون محايدة عسكريا وتضمن إبرام عقود مباشرة مع موردي الغاز ومنهم روسيا.