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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| إلغاء الامتحانات المركزية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ماتش ملاكمة بين الليثي ومحمد لطفي

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
 

علي الدين هلال: الرئيس السيسي يعلم جميع مشكلات مصر مثل راحة يده..فيديو
قال الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني واستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه يعلم جميع مشاكل مصر مثل راحة يده، ويستطيع العمل على أكثر من ملف في ذات الوقت؛ وهو يسابق الزمن من أجل مستقبل مصر.


مصري ولا هندي.. عزة مصطفى تحسم الجدل حول صورة طفل يذاكر تحت إنارة الشارع
كشفت الإعلامية عزة مصطفي، حقيقة الصورة المتداولة علي مواقع التواصل الإجتماعي لطفل يذاكر تحت إنارة الشارع والتي زعم البعض أنها بمحافظة الدقهلية.


صندوق التنمية الحضرية: تريليون جنيه تكلفة مشروعات تطوير المحافظات
كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق مكلف بأعمال وتنفيذ مشروعات تنمية حضرية على مستوى الجمهورية بتكلفة تريليون جنيه.


رئيس صندوق التنمية الحضارية: 13 محافظة ضمن مشروع تطوير العواصم
كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، تفاصيل اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.


إلغاء الامتحانات المركزية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي..تفاصيل
أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض،أنه سيتم إلغاء الامتحانات المركزية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؛ لأنهما سنوات نقل مثل أولى وثانية إعدادي.


استقبال كافة الشكاوي .. تفاصيل مبادرة صوتك مسموع
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل مبادرة صوتك مسموع.


في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.. الببلاوي: زيادة المواليد تؤدي إلى الإضرار بالدولة
قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، إنه يجب أن يكون الوضع الاقتصادي في مصر  وتفاصيله واضحة أمام المواطنين كحجم المديونية وهى كبيرة، حيث يجب اتخاذ عدد من الخطوات لضمان أن الوضع لا ينفجر في أي لحظة.


ابن عم مصري متوفي بانفجار خزان سفينة إيطالية: ننتظر الجثمان لدفنه
أكد هشام عياد، ابن عم المصري المتوفي محمد ابراهيم عياد في ايطاليا، أن وفاة ابن عمه صدمة لهم جميعا خاصة لأسرته علما بأن له ولد وبنت في سن مبكرة، مطالبا الإدارة المصرية بسرعة الإجراءات من السلطات الايطالية لتسليم جثمان فقيدهم ودفنه في مصر.


وزير الرياضة: رابطة المحترفين هي المسؤولة عن تنظيم الدوري المصري
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن رابطة المحترفين هي المسؤولة عن تنظيم الدوري المصري.


نربي الكوادر.. عمرو أديب يطالب بحوار سياسي في الجامعات
طالب الإعلامي عمرو أديب٫ بضرورة وجود حوار سياسي داخل الجامعات.


ماتش ملاكمة بين محمد لطفي وعمرو الليثي على الهواء.. فيديو
حل الفنان محمد لطفي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة ".


الشاب مش هيدفع جنيه.. أحمد موسى يشيد بمبادرة دراجتك دخلك
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمبادرة دراجتك دخلك، التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عزة مصطفي الدكتور مصطفى مدبولى وزارة التنمية المحلية رئيس الوزراء

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