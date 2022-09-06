ابن مؤمن زكريا: لما أكبر عايز ألعب كرة في الزمالك

حل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على الفنانة اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقال مالك مؤمن زكريا، ابن مؤمن زكريا في فقرة بالبرنامج، :" أنا بحب باب وماما وبحب الأهلي والزمالك".

وأضاف مالك مؤمن زكريا:" لما اكبر عايز أكون لاعب كرة قدم، مضيفا:" بابا كان لاعيب شاطر وبحب ألعب معاه كورة ".

ألعب في الزمالك

وتابع مالك مؤمن زكريا:" لما اكبر عايز العب كرة في الزمالك وانا بحب شيكا وجنش وكهربا".

ومن جانبه قال مؤمن زكريا:" ابني قريب من شخصيتي في فترة الطفولة"، مضيفا:" ابني لسه صغير على لعب كرة القدم ".