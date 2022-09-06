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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجدعنة بالوراثة| محمد لطفي: شرخت صوتي عشان دوري في فيلم كباريه.. ومفاجأة عن علاقته بـ أحمد زكي

محمد لطفي
محمد لطفي

حل الفنان محمد لطفي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة ".

 

وكشف محمد لطفي كواليس قيامه بـ شرخ صوته كي يتقن تأدية دوره في فيلم كباريه، قائلا: "كانت مخاطرة كبيرة وكل الأطباء شعروا بالقلق بسبب قيامي بشرخ صوتي لتأدية الدور".


شرخ صوته

وأضاف محمد لطفي:"الشخصية الحقيقية في الفيلم صوته رايح، وحبيت اعمل شرخ في نبرة الصوت"، مشيرا: "قمت بشرخ الصوت بوصولي لأعلى طبقات الصوت وكنت اتدرب على ذلك كثيرا وكنت أقوم بتمارين صوت للحديث من الطبقة العالية".


وأكمل محمد لطفي:"  كنت احصل على ادوية ومضادات حيوية من اجل حماية صوتي، وجاتلي فترة مش قادر أتكلم بسبب شرخ صوتي ".

ماتش ملاكمة بين محمد لطفي وعمرو الليثي على الهواء
قام محمد لطفي، بتعليم الإعلامي عمرو الليثي كيفية ممارسة رياضة الملاكمة على الهواء، وأديا مباراة ملاكمة على الهواء.

وقال محمد لطفي: "أول من مارس رياضة الملاكمة هم المصريين القدماء، ووقفة الملاكم تشعر أنها وقفة فرعوني".

علاقتي بـ أحمد زكي 


وتابع محمد لطفي: "الفنان الراحل أحمد زكي رجل عظيم ملوش مثيل، وكان فنان عبقري"، مضيفا: "كان عندي رهبة في أول مرة وقفت فيها أمام أحمد زكي أثناء التمثيل معه، ولما نشتغل كان بيقولي تقمص الشخصية بشكل كامل، وجمعتني ذكريات جميلة معه".

 

محمد لطفي: أحمد زكي ممثل عبقري ملوش مثيل
قال محمد لطفي في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، :" اتعلمت من أمي كل حاجة حلوة واتعلمت منها أكون طيب وحنين وملتزم".

 

والدي من أبطال حرب 73

 

وأضاف محمد لطفي:" والدي كان بطل من أبطال حرب 73، وكنت ببوس ايده كل يوم، ووالدي كان بطل ومقاتل وحصل على نجمة سيناء".


محمد لطفي: الجدعنة بالوراثة.. وبحب الجري والملاكمة
قال محمد لطفي في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، :"  الجدعنة لا يتم شراؤها وتكون متواجدة في الإنسان بالوراثة ".

وأضاف محمد لطفي:" الجدعنة بالنسبة لي تتمثل في إن الواحد يكون كويس مع كل الناس ويحترم ويقدر كل الناس ".

 

بحب الرياضة 


وتابع محمد لطفي :"  أنا بحب الرياضة بشكل كبير  والجري وكنت أشارك في مسابقات جري كما أحب الملاكمة ".

 

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