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رئيس التحرير
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ثقافة

حفل توقيع ومناقشة كتاب طريق متسع لشخص وحيد لـ أسامة علام.. تفاصيل

صدى البلد

يستضيف مبنى قنصلية بوسط البلد حفل إطلاق وتوقيع كتاب “طريق متسع لشخص وحيد” الصادر عن دار الشروق للنشر و التوزيع للكاتب أسامة علام وذلك يوم الإثنين ١٢ سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء ويدير المناقشة الكاتب الصحفي سيد محمود.

 

يقول الأديب الكبير محمد المنسي قنديل عن كتاب طريق متسع لشخص وحيد:

«تتجلى موهبة أسامة علام في استنطاق كل من يقابلهم فيحولهم جميعًا إلى حكايات صغيرة، تتجلى فيها موهبة الكاتب وقدرته على مزج الواقع بالخيال، يرسم فيها صورًا فنية فائقة الجودة، ترتقي لجودة الشعر، يحوِّل البشر الذين يقابلهم إلى جزء من أسطورة المدينة ويضع على رءوسهم هالات من الخيال، وعلينا أن نصدّق كل ما يطرحه من رموز، علينا أن نصدق أن هناك مخلوقات ضئيلة لا تكاد ترى تعيش معنا في المنزل نفسه، وأن الأفيال تستجيب للغناء وتمارس الاحتضان، وأن كاتبًا عجوزًا يحقق أمنيته ويتحول إلى طائر نورس، ونستمع معه إلى كورال راهبات كنيسة نوتردام وهن يغنين بأصوات ملائكية، ونعقد مثله صداقة مع فأر المكتبة، نفحات لا تتوقف من السحر تنبعث من كل حكاية، مرحة وآسرة ومعبرة عن بؤس الوحدة. 

 

وأضاف :"نحن أمام كاتب يمتلك رهافة الشعراء، وتمعن الفلاسفة، يأخذنا في رحلته الغرائبية عبر المدن، ويجعلنا نتمنى ألا يوقف ترحاله، وأن يواصل غناءە العذب».

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أما عن أسامة علام فهو روائي وقاص مصري يعيش في كندا ويحمل الجنسية الكندية المصرية، حصل على الماجستير من فرنسا والدكتوراة في المناعة من جامعة مونتريال بكندا وكان يدرس للطلاب بها، وهو الآن يعمل طبيبا بين الولايات المتحدة وكندا.

 

صدر لعلام الكثير من الأعمال الادبية منها "واحة الزهور السوداء"، و"الاختفاء العجيب لرجل مدهش"، "تولوز"، و"الوشم الأبيض"، رواية "الحي العربي"، "أربع محاولات للحياة".

كما فاز أسامة علام بجائزة غسان كنفاني من الصالون الأندلسي في مونتريال عن مجموعته القصصية "قهوة صباحية على مقهى باريسي.

 

طريق متسع لشخص وحيد دار الشروق مبنى قنصلية أسامة علام محمد المنسي قنديل

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