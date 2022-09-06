عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء على أراضي الدولة بالزينية في الأقصر

صدى البلد

شنت الوحدة المحلية لمركز القرنة بغرب محافظة الأقصر ، برئاسة اللواء أحمد جمال الدين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة ٤ منازل بالطوب اللبن وأحواش بالطوب الأبيض على مساحة ١٠٠٠ متر مربع وذلك بمنطقة السيول.

في سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بتنفيذ إزالة ٢ منزل آيل للسقوط.

عنيها راحت من الشمس وتريد معاش لابنتها.. عزيزة 85 سنة وتبيع الخبز بشوارع الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يبحث مع وكيل وزارة الصحة وضع اختبارات القبول بتمريض إسنا


وأكد العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه يجرى العمل بتنفيذ قرارات الإزالة للمنازل المتعارضة مع محور شمال الأقصر، كما يتم تنفيذ أعمال تركيب الكشافات على الطرق العمومية داخل نطاق المركز.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية برفع نواتج تطهير الري بتنفيذ قرار ١٧٦ الخاص برفع نواتج تطهير الري برفع ٧٠ طنا من التراكمات ومخلفات الري، وذلك تحت إشراف يوسف جلال، نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

يأتى ذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الواقعة على طريق محور شمال الأقصر، بتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم. 

الأقصر محافظة الاقصر إزالة التعديات منزل آيل للسقوط املاك الدولة حملة مكبرة القرنة آيل للسقوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وباقي المعادن اليوم | تفاصيل

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

مرتضى منصور ينفعل على الهواء بسبب رفض فيوتشر تفعيل عقد عمر كمال

مفاجأة.. معلول يتسبب في فشل تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

مرتضى منصور يزف بشرى للجماهير.. 4 صفقات جديدة في الزمالك

ترشيحاتنا

إعصار هينامنور القوي يجتاح جزيرة "كيوشو" باليابان

قراصنة يسرقون بيانات 30 ألف طالب ومعلم إسرائيلي وينشرونها

حالة الطقس.. تحسن درجات الحرارة والفرص مهيأة لسقوط أمطار

بتخفيضات 30 %..استمرار معارض كلنا واحد للسلع الغذائية واللحوم ومستلزمات المدارس بالمنيا

نيمار ومبابي وميسي يقودان هجوم باريس أمام يوفنتوس .. الليلة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من القومية لضمان جودة التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. أكلة تمنع الأمراض وسنة عن النبي

بالأمر المباشر بره الزمالك|حازم إمام على رأس الراحلين.. من سيلحق به؟

ريحة الفيلر والبوتكس فايحة| بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ندى الكامل

نصائح لـ جذب المال لحياتك وطرد الفقر من منزلك

فيديو

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ