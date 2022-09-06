إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء على أراضي الدولة بالزينية في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز القرنة بغرب محافظة الأقصر ، برئاسة اللواء أحمد جمال الدين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة ٤ منازل بالطوب اللبن وأحواش بالطوب الأبيض على مساحة ١٠٠٠ متر مربع وذلك بمنطقة السيول.

في سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بتنفيذ إزالة ٢ منزل آيل للسقوط.



وأكد العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه يجرى العمل بتنفيذ قرارات الإزالة للمنازل المتعارضة مع محور شمال الأقصر، كما يتم تنفيذ أعمال تركيب الكشافات على الطرق العمومية داخل نطاق المركز.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية برفع نواتج تطهير الري بتنفيذ قرار ١٧٦ الخاص برفع نواتج تطهير الري برفع ٧٠ طنا من التراكمات ومخلفات الري، وذلك تحت إشراف يوسف جلال، نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

يأتى ذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الواقعة على طريق محور شمال الأقصر، بتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.