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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من القومية لضمان جودة التعليم

الكلية العسكرية التكنولوجية
الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على شهادة الإعتماد المؤسسى

حصلت الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

بدأت الفاعليات بجولة تفقدية داخل مجموعة من أحدث المعامل الهندسية المتطورة أعقبه استعراض مشاريع التخرج لطلبة الكلية التى أظهرت مدى كفاءتهم فى تنفيذ تلك المشاريع، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول نشأة الكلية وتطورها وما تشهده من تطور تكنولوجى.

الكلية العسكرية التكنولوجية

وألقى اللواء أح حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكداً على دعم القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والبحثية وإتباع أفضل الطرق لضمان  جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن.

من جانبها أكدت الأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد على إستمرار التعاون المثمر والبناء مع المنشآت التعليمية داخل القوات المسلحة وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية للوصول إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة.

وفى نهاية الفاعليات تم منح شهادة الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكلية العسكرية التكنولوجية.

حضر الفاعليات مساعد وزير الدفاع للتسليح ، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

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الكلية العسكرية التكنولوجية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد القوات المسلحة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الكليات العسكرية

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الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من القومية لضمان جودة التعليم

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