تفاصيل وكواليس الجلسة الخامسة لمجلس أمناء الحوار الوطني واختيار مقرري اللجان

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأربع جلسات الماضية بالحوار الوطني كانت جلسات إجرائية لوجيستية، تم التحديد فيها لائحة مجلس الأمناء، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على ثلاث محاور سيعمل عليهم الحوار الوطني، وهم السياسي والإقتصادي والإجتماعي.

وأضاف “عبد القوي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه أصبح على مجلس الأمناء مسئولية جديدة وهي تحديد لكل محور عدد من اللجان النوعية، موضحا أن المحور السياسي تم إستخراج منه ثلاثة موضوعات، الأولي هي الأحزاب السياسية والتمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية، والثاني المحليات، والثالث حقوق الإنسان.

وتابع أن موضوعات المحور الإجتماعي هي التعليم والصحة والقضية السكانية والأسرة وتماسك المجتمع والهوية، لافتا إلى أن موضوعات المحور الإقتصادي هي التضخم والغلاء والزراعة والصناعة والإستثمار الداخلي والديون وملكية الدولية، حيث أن لكل محور مقرر ومقرر مساعد، وكل موضوع من الموضوعات المذكورة سيكون لها أيضا مقرر ومقرر مساعد.

وأشار إلى أنه بالأمس تم إستغراق حوالي ست ساعات أو أكثر وتم إنتهاء الأمر بتحديد المقررين للمحاور الثلاثة، إلى جانب الإنتهاء من المحور السياسي وهو ثلاثة موضوعات، وأصبح مجموع المقررين 12.