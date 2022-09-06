الصين تخصص 7.25 مليون دولار لدعم أعمال الإنقاذ والإغاثة عقب زلزال سيتشوان

أعلنت وزارة المالية الصينية، تخصيص 50 مليون يوان (حوالي 7.25 مليون دولار أمريكي) من الصندوق المركزي للإغاثة من الكوارث الطبيعية، لدعم أعمال الإنقاذ والإغاثة عقب الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم "الثلاثاء"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أنه سيتم استخدام الأموال في جهود الإنقاذ في حالات الطوارئ والإغاثة من الكوارث، مع التركيز على أعمال البحث والإنقاذ وإعادة توطين السكان المنكوبين بالكارثة، ورصد الكوارث الثانوية، وترميم المنازل المتضررة وغيرها من المهمات.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 3000 خيمة و10 آلاف سرير قابل للطي، لمحافظة لودينغ (مركز الزلزال)، كما أرسلت وزارة إدارة الطوارئ أكثر من 1100 رجل إنقاذ ومروحية إلى الموقع، بينما يوجد أكثر من 3600 رجل إنقاذ في المناطق المجاورة على أهبة الاستعداد.