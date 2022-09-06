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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان متعدد الألوان .. درة تشارك متابعيها صورا من فينيسيا

درة
درة

شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت درة باطلالة صيفية مرتدية فستان متعدد الالوان واعتمدت مكياج جذاب ، وذلك خلال حضورها مهرجان فينيسيا و نالت الصور اعجاب متابعيها.

بفستان أحمر .. درة تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور

ويعرض حاليا للنجمة التونسية درة زروق فيلم "جدران" على منصة "واتش ات" ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

فيلم جدران من إنتاج سيني برو،  ويشارك في بطولته النجوم درة زروق  و نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعة ونصف.

ينتمي فيلم جدران إلى نوعية أفلام السيكودراما و الرعب الاجتماعي، وتدور أحداثه حول ليلى التي تضطر إلى الانتقال لمنزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمة تخص هذا البيت.

 

التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام أحدث ظهور الفنانة درة صورة جديدة هند عبد الحليم

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