تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. اعرف نتيجتك عبر هذا الرابط

انطلقت عمليات تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق الجامعات 2022، ويبحث طلاب الثانوية العامة فى الوقت الحالي عن الكليات المتاحة بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ستظهر خلال 48 ساعة من انتهاء المرحلة.

وأضاف المصدر لصدى البلد، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 مر دون شكوى ، بينما يستمر الطلاب في التسجيل حتى غدا الاربعاء الساعة السابعة مساء.

كليات الآداب تتزايد معدلات البحث عن الأماكن الشاغرة بـ كليات الآداب ، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب فى الالتحاق بالكلية الآداب وبدأ فى البحث عن الاماكن الشاغرة بالكلية فى الجامعات، حتى يقوموا بوضعها أثناء كتابة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

تعرف على كليات الآداب الشاغرة و المتاحة بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كليات اداب المتاحة بتنسيق المرحلة الثالثة

آداب انتساب موجه دمنهور. آداب انتساب موجه عين شمس. آداب انتساب موجه المنصورة. آداب انتساب موجه بنها. آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم. آداب انتساب موجه أسيوط. آداب انتساب موجه بني سويف. آداب انتساب موجه طنطا. آداب انتساب موجه سوهاج. آداب انتساب موجه جنوب الوادي. آداب انتساب موجه المنيا. آداب انتساب موجه حلوان. آداب انتساب موجه الفيوم. آداب انتساب موجه دمياط آداب انتساب موجه أسوان. آداب انتساب موجه كفر الشيخ. آداب انتساب موجه الوادي الجديد. آداب انتساب موجه بور سعيد. آداب انتساب موجه بنات عين شمس. آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية. آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس. آداب انتساب موجه العريش.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر منصة مصر الرقمية

ويمكن لطلاب تنسيق المرحله الثالثه 2022 تسجيل رغباتهم الآن عبر هذا الرابط :

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها



• تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقاً لما يلي:

الشعبة الحد الأدنى العدد

الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 37630

الشعبة الأدبية 29124

الإجمالي 66754