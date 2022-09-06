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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب بمحل أدوات منزلية بأبوقرقاص جنوب المنيا دون إصابات... صور

آثار الحريق بالمعرض
آثار الحريق بالمعرض

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمحل للادوات المنزلية بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا دون حدوث إصابات تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بنشوب حريق بمحل للادوات المنزلية بشارع الجمهوريه بالمدينه وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة ولم يسفر الحريق عن وقوع مصابين وجارى حصر التلفيات.

تم التحفظ علي مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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طريق محافظة المنيا الحماية المدنية الأجهزة الامنية مركز ابوقرقاص

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