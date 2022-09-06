ضربة كبيرة لـ الدولار.. الصين تسدد ثمن الغاز الروسي باليوان والروبل

أعلنت مجموعة «جازبروم» الروسية العملاقة للطاقة الثلاثاء أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلاً من الدولار، في وقت تسعى موسكو لتعزيز علاقاتها مع بكين رداً على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وجاء في بيان لجازبروم: «تم القيام بنقلة لإتمام الدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين الروبل واليوان».

إلى ذلك، ووفق تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، ارتفعت صادرات روسيا من النفط والفحم إلى الهند والصين بشكل كبير خلال الصيف مقارنة بالأشهر الأولى للعام الحالي، في الوقت الذي خفضت الدول الأوروبية وارداتها من الطاقة الروسية.