رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول فينسينت توم نندوى قائد قوات الدفاع المالاوية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، ضمن فاعليات الإجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية المالاوية بالقاهرة.

وكانت قد إجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين وإستعراض حرس الشرف.

تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

أعقب ذلك إنعقاد الجلسة الختامية للإجتماع الأول للجنة التعاون العسكرى المصرية المالاوية تناولت عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد الفريق أول فينسينت توم نندوى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر ومالاوى مشيداً بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والإستقرار والتنمية فى كافه دول القارة الافريقية.

من جانبه أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة، وأن ماتم التوصل إليه خلال المباحثات يلبى طموحات الجانبين فى زيادة التعاون العسكرى المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء والجلسة الختامية عدداً من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى المالاوى بالقاهرة .

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