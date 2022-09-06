عزاء والد أمير توفيق.. حسام غالي يرفض التقاط الصور التذكارية مع المعجبين

رفض حسام غالي، نجم النادي الأهلي التقاط الصور التذكارية مع معجبيه، اثناء تواجده في عزاء والد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي.

وتقدم عدد كبير من نجوم كرة القدم على التواجد في صفوف الحاضرين لعزاء والد أمير توفيق، سراج الدين وسعد فراج ومحمد شوقي، وخالد مرتجي، وشريف عبد الفضيل.

وبدأ عزاء والد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، عقب صلاة المغرب.

وتواجد ضمن الحضور الخطيب، وحسام غالي، والشناوي، إسلام الشاطر، ومحمد ناجي جدو، وأيمن أشرف لاعب النادي الأهلي.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، عن وفاة والده، يوم الأحد، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "‏انا لله وانا اليه راجعون، ابي الحبيب في ذمة الله. برجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة.

وتابع: "صلاة الجنازة الاثنين بعد صلاة الظهر في مسجد الصديق بمساكن شيراتون والدفن بمقابر العائلة بالروبيكي".

وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على حضور مراسم تشييع جثمان والد أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، والذي جرى ظهر اليوم بمسجد الصديق بمصر الجديدة.

حضر المراسم كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومحمد الدماطي عضوي المجلس.

ويعد أمير توفيق واحداً من أبناء الأهلي الذين تربوا بين جدرانه وكان حارساً للمرمي قبل أن يعتزل اللعب في وادي دجلة ثم يسافر للحصول علي دورات في التسويق الرياضي ثم عمل مديراً للتسويق بالأهلي في وقت المجلس السابق ثم أنتقل مديراً لتسويق شركة صلة الرياضية وعاد من جديد بقرار مجلس الإدارة الي النادي الأهلي لتولى منصب مدير لجنة التعاقدات في النادي.

