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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: تقدم 3000 مشروع في 6 فئات

المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية للمشورعات الخضراء

أكد  السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية لـ المشروعات الخضراء الذكية، أن  المبادرة تعتبر نقلة نوعية في قطاع المشروعات في مصر .

 

وقال  هشام بدر في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"  المبادرة  تعتبر قاطرة متقدمة نحو الاقتصاد الأخضر ونظرة مستقبلية لفلسفة الاقتصاد المصري ".

 

 وأضاف هشام بدر :"  المبادرة سوف تُنتج حلول مصرية خاصة بالمشروعات الخضراء، إضافة إلى توطين التنمية المستدامة".

 

 وتابع هشام بدر :"  المبادرة تعتبر مسابقة وسوف يفوز فيها 18 مشروع ضمن المبادرة ويذهبون لقمة المناخ في شرم الشيخ  لتقديم الحلول الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية ".

 

 وأكمل هشام بدر :" كل من لديه القدرة على تقديم مشروع له بعد أخضر وصديق للبيئة ويعتمد على استخدام الطاقة النظيفة يتقدم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ".

 

 ولفت هشام بدر :"  تقدم 3000 مشروع على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة  في 6 فئات  حتى الأن".

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