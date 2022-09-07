مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: تقدم 3000 مشروع في 6 فئات

أكد السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية لـ المشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة تعتبر نقلة نوعية في قطاع المشروعات في مصر .

وقال هشام بدر في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" المبادرة تعتبر قاطرة متقدمة نحو الاقتصاد الأخضر ونظرة مستقبلية لفلسفة الاقتصاد المصري ".

وأضاف هشام بدر :" المبادرة سوف تُنتج حلول مصرية خاصة بالمشروعات الخضراء، إضافة إلى توطين التنمية المستدامة".

وتابع هشام بدر :" المبادرة تعتبر مسابقة وسوف يفوز فيها 18 مشروع ضمن المبادرة ويذهبون لقمة المناخ في شرم الشيخ لتقديم الحلول الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية ".

وأكمل هشام بدر :" كل من لديه القدرة على تقديم مشروع له بعد أخضر وصديق للبيئة ويعتمد على استخدام الطاقة النظيفة يتقدم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ".

ولفت هشام بدر :" تقدم 3000 مشروع على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة في 6 فئات حتى الأن".