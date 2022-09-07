تدريب الفرق الطبية بوحدات الأسرة على تشغيل أنظمة الحريق والتوليد الكهربائي بالسويس

واصلت صحة السويس أعمال تدريب فريق عمل وحدات ومراكز طب الأسرة علي تشغيل أنظمة الحريق ووحدات التوليد الكهربائى ، حيث تم تنظيم تدريباً اليوم تدريباً شارك به مديري الوحدات والمراكز و منسقي السلامة والصحة المهنية والجوده وفريق عمل الإدارة الهندسية ، حيث عقد التدريب نظرياً وعملياً علي تشغيل أنظمة الحريق ووحدات توليد الكهربائي و تشغيل وفصل طلمبات الحريق وانظمة الحريق وطفايات الحريق وصناديق الحريق والوصلة السياميز ورسالة الاخلاء وكيفية التشغيل ونظام FM200.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس وبحضور الدكتور مصطفى حافظ المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل و فريق عمل المشروع.

كما تضمنت فاعليات التدريب تشغيل وحدة التوليد الكهربائي (المولد) واللوحات الكهربائية ولوحة الموقع العام وكيفية التشغيل والفصل .

ويأتى هذا في إطار إستمرار الإستعدادات لتسجيل وحدات ومراكز طب الأسرة وفقاً لإشتراطات التسجيل بالهيئة العامة للإعتماد والرقابة « إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل » ضمن معايير السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية الواجب توافرها بمنشآت المنظومة الجديده المزمع إنطلاق تشغيلها رسمياً بمحافظة السويس قريباً ، وقد تم تنفيذ التدريب بمركز طب أسرة عمر بن الخطاب تحت إشراف المهندس حازم فريد مدير مشروع تطوير الوحدات والمراكز الصحية بالشركة المنفذه ، وقد قام بتنفيذ التدريب العميد وليد حسنى استشارى الأعمال الميكانيكية للشركة المنفذة.

أكد « وكيل وزارة الصحة » علي أن أعمال الاستعدادات متواصله علي كافة المحاور وفقاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و تحت رعاية ودعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس المستمر لدعم انطلاق المنظومة بمحافظة السويس ، مشيراً لإضطلاع مديرية الصحة بمسئولياتها مع الجهات المعنية في تجهيز المنشآت وإعداد القوى البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع معايير الإعتماد ، لافتاً لأنه قد تم فتح ملفات أسرة لأكثر من 120 ألف أسره بإجمالي 453 ألف مواطن ، وأضاف «الحفناوي» أن وحدات ومراكز طب الأسرة قد أجرت الفحص الطبي الشامل لأكثر من 50 ألف مواطن ، داعياً أهالي السويس بالتوجه لأقرب وحدة ومركز للتسجيل وإجراء الفحص الطبي الشامل بالمجان ، حتي يتثني لهم الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل حين إنطلاق تشغيله رسمياً.