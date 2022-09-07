عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

29 و30 سبتمبر.. تفاصيل كرنفال كلاكيت بمسرح الزمالك

صدى البلد

كتبت الصفحة الرسمية لمسرح الزمالك على تطبيق انستجرام :" يسعدنا الإعلان عن كرنفال كلاكيت من يوم 29 ليوم 30 سبتمبر فى مسرح الزمالك ".

ومن ناحية اخرى يحيى فريق جازاجا حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك يوم ٩ سبتمبر المقبل فى تمام الثامنة مساء.

 

احتضن مسرح الزمالك مجموعة من حفلات موسم الصيف المميزة، وجمع المسرح توليفة موسيقية متنوعة الأذواق بين الطرب والأندرجراوند والشعبي خلال موسم الحفلات الذي بدأ نهاية الشهر الماضى ويستمر حتى نهاية العام.

 

وكشف الفنان طارق صبرى مؤسس ومدير مسرح الزمالك، لـ “صدى البلد”، تفاصيل حفلات موسم الصيف واستعدادات المسرح لإطلاق فرقة مسرحية وورش تمثيلية وغنائية. 

 

وقال الفنان طارق صبرى لعدسة البلد :" بداية من الشهر المقبل هيفتتح مسرح الزمالك ورش غنائية ومسرحية وهنأسس لفرقة مسرح الزمالك , الحلم الكبير بالنسبة لى ". 

 

وأضاف الفنان طارق صبرى :" على وشك الإعلان عن تأسيس فرقة مسرح الزمالك ".

 

ومن ناحية أخرى وقال الفنان طارق صبرى : " بداية مسرح الزمالك كانت فكرة ، وهو مسرح أثرى وله تاريخ عريق وشهد حفلات لأم كلثوم وعدد من نجوم الزمن الجميل، واشتغلنا على عودة هذا الكيان مرة أخرى بطريقة تناسب جميع الأذواق الفنية المختلفة ". 

طارق صبري الفنان طارق صبري مسرح الزمالك حفلات مسرح الزمالك أخبار مسرح الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر..بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء اليوم|فيديو

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

أمريكا تدعو إلى تحرك جماعي لدعم الصومال في أزمة المجاعة

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى سلامة وأمن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

هيخلوا الفريق نار .. فرج عامر: الأهلي ضم 3 صفقات أجانب سوبر

اليونان تعلن زيادة طول السياج الحدودي مع تركيا

صور عارية ومثلية جنسية .. أزمات واجهت التونسية فاطمة بن سعيدان

ما هي أفضل بقعة على الأرض؟.. ليست الكعبة المشرفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

منها فستان بدون بطانة.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لمايا دياب |شاهد

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ