عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إزالة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

صدى البلد

شنّت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع  العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق  حملة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت سوق خضار شرق السكة الحديد والمحطة والمنشية وصلاح الدين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المدن بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة ووفقاً لتعليمات اللواء. د هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر لإدارة شرطة المرافق، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

بعائد مادي للطلاب.. جامعة الأقصر تدشن وحدة لتعلم الحرف اليدوية | تفاصيل

عنيها راحت من الشمس وتريد معاش لابنتها.. عزيزة 85 سنة وتبيع الخبز بشوارع الأقصر


وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر والمخالفات وهى ٢٤ محضر إشغال، ٦ محاضر باعة جائلين، ١٢ محضر نظافة عامة، ٢٧ محضر مضبوطات متنوعة، ٢محضر لمقاهي ، و٣ محاضر لمحلات مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وضبط4 ميكروفون تسبب ازعاج،٤٢ محضر إزالات إدارية.

 الجدير بالذكر انه تم تنظيم اعمال الحملة للاستجابة لشكاوى المواطنين  بشأن تكثيف الجهود وإزالة التعديات والإشغالات من الأرصفة ورفع الأحجار الموضوعة بالطريق العام أمام المحلات بطريقة عشوائية تسئ لمظهر شارع التليفزيون بدءاً من ميدان صلاح الدين وحتى اخر شارع التليفزيون مما يعيق حركة المارة .

 

الأقصر محافظ الأقصر مساعد وزير الداخلية شكاوى المواطنين رفع الإشغالات مدينة الأقصر مجلس مدينة المحلات التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

بعد اعترافها بحبها .. البلوك ينهي علاقة طليقة الفيشاوي وعمر كمال

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد.. فيديو

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء الاستيقاظ من النوم يغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر

وزير الصحة يشهد افتتاح النسخة السابعة من المؤتمر الدولي لنقابة أطباء الأسنان

خلافات شديدة وصوت عالي.. شوبير يكشف تفاصيل صفقة عمر كمال للزمالك

بوتين: الاقتصاد بدأ في التعافي والعودة إلى مساره الطبيعي بعد جائحة كورونا

الدم بقى مياه.. أخ ينحر شقيقه ويبلغ الشرطة للبحث عن الجاني| القصة كاملة

اليوم.. تطبيق زيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر 3 جنيهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلورنس بيو تتصدر تريند جوجل بفستان حفل افتتاح فيلم Don’t Worry Darling

ماذا يحدث عند وضع البصل على الشعر

سر توتر وعصبية مواليد برج الجوزاء.. حيل لعلاج المشاكل والحسد| تعرف عليها

بعد إثارتها الجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات ندى الكامل المثيرة للجدل

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ