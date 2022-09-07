حملة إزالة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

شنّت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت سوق خضار شرق السكة الحديد والمحطة والمنشية وصلاح الدين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المدن بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة ووفقاً لتعليمات اللواء. د هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر لإدارة شرطة المرافق، بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.



وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر والمخالفات وهى ٢٤ محضر إشغال، ٦ محاضر باعة جائلين، ١٢ محضر نظافة عامة، ٢٧ محضر مضبوطات متنوعة، ٢محضر لمقاهي ، و٣ محاضر لمحلات مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وضبط4 ميكروفون تسبب ازعاج،٤٢ محضر إزالات إدارية.

الجدير بالذكر انه تم تنظيم اعمال الحملة للاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن تكثيف الجهود وإزالة التعديات والإشغالات من الأرصفة ورفع الأحجار الموضوعة بالطريق العام أمام المحلات بطريقة عشوائية تسئ لمظهر شارع التليفزيون بدءاً من ميدان صلاح الدين وحتى اخر شارع التليفزيون مما يعيق حركة المارة .