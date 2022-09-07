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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية يكشف تفاصيل دورته ال15.. الاثنين المقبل

انتصار عبد الفتاح
انتصار عبد الفتاح

يعقد  الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية  مؤتمرا صحفيا، تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، يوم الاثنين المقبل الموافق 12 سبتمبر 2022 بالأعلى للثقافة الساعة الرابعة والنصف عصرا للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض ومواعيد إقامته وورش العمل التي تتخلله،وضيف شرف المهرجان والجهات المشاركة، بالإضافة للاعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام.                                                                   
يقام المهرجان بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد ، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام،  صندوق التنمية الثقافية برئاسة  د. فتحى عبد الوهاب ، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة الآثار والتنشيط السياحي، بحضور حشد كبير من القيادات، ومن المقرر إنطلاق بدء فعاليات المهرجان فى دورته الخامسة عشرة فى الفترة من 17 حتى 24 سبتمبر الجارى على مسرح السور الشمالي.

وسيعرض المؤتمر فيلم تسجيلى عن مهرجان سماع الدولى فى الدورات السابقة ويتحدث الفنان انتصار عن رحلته فى تأسيس المهرجان على مدار 14 سنة والتى أصبح لها مكانة دولية على مستوى العالم، ولوحة الشرف التى تضم أهم الشخصيات المكرمة.

الفنان انتصار عبد الفتاح مهرجان سماع الدولى للإنشاد نيفين الكيلاني الفرق المشاركة العلاقات الثقافية الخارجية فنون ثقافات الشعوب

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