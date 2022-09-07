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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: دراسة سوق العمل توفر فرصا ‏واعدة لخريجى التعليم الفنى

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مدير الإدارة العامة للتعليم

استقبل الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، الأربعاء، الدكتور تامر نجم، مدير الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة ‏التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوفد المرافق له، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

‏ وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن اللقاء استهدف متابعة إجراءات اختبارات طلاب التعليم الفنى المستجدين بقسم التعليم والتدريب المزدوج بمنظومة التعليم ‏الفنى للعام الدراسى 2022 – 2023 وتذليل جميع المعوقات التى قد تطرأ أثناء إجراء الاختبارات.‏

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وقال وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد إن اللقاء ناقش أيضا أهم القضايا المطروحة والمستحدثة على ساحة نظام التعليم والتدريب المزدوج وسبل التوسع فى أقسامه ‏ببورسعيد وفقا ‏لمتطلبات واحتياجات سوق العمل بالمحافظة.‏

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مدير الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بالوزارة ‏

وقال تعليم بورسعيد إن الدراسة الجيدة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل تسفر عنها ولادة شرعية لتخصصات جديدة توفر فرص عمل حقيقية ‏وواعدة لخريجى هذه النوعية من التعليم الفنى، ‏وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.‏

من جانبه، أعرب الدكتور تامر نجم عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، لافتا إلى ضرورة تغيير الثقافة الموروثة تجاه التعليم الفنى وتحفيز الطلاب حملة ‏الشهادة الإعدادية على الانضمام إليه طوعا وطمعا فى ‏إيجاد وظائف تناسب دراستهم وتخصصاتهم براتب لائق.‏

وقال مدير الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج إن التوسع فى نظام التعليم والتدريب المزدوج ‏سيخدم المجتمع والطالب بعد الدراسة الجيدة ‏للتحديات الحالية وإيجاد حلول علمية تتوافق مع القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، داعيا لعقد ورشة عمل مع الشركاء لدراسة ‏احتياجات ‏السوق الفعلية بهدف توفير فرص تدريبية حقيقية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل فى أسرع وقت ممكن.‏

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مدير الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بالوزارة ‏

جاء ذلك بحضور أحمد والى، وكيل المديرية، وأحمد سالم، خبير التعليم بالإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج، ورضا حسن، ‏خبير المهن النسجية بنفس الإدارة، وأحمد الجنيدى، ممثل الوكالة الألمانية لدعم التعليم الفنى، وعمرو شيحة، رئيس مجلس إدارة ‏جمعية شباب الأعمال بجنوب بورسعيد، وأمين صندوقها محمد السمان، ومجدى كمال، رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد، وإيهاب حسين، وقيادات التعليم الفنى بالمديرية.‏

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