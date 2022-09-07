وكيل تعليم بورسعيد: دراسة سوق العمل توفر فرصا ‏واعدة لخريجى التعليم الفنى

استقبل الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، الأربعاء، الدكتور تامر نجم، مدير الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة ‏التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوفد المرافق له، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

‏ وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن اللقاء استهدف متابعة إجراءات اختبارات طلاب التعليم الفنى المستجدين بقسم التعليم والتدريب المزدوج بمنظومة التعليم ‏الفنى للعام الدراسى 2022 – 2023 وتذليل جميع المعوقات التى قد تطرأ أثناء إجراء الاختبارات.‏

وقال وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد إن اللقاء ناقش أيضا أهم القضايا المطروحة والمستحدثة على ساحة نظام التعليم والتدريب المزدوج وسبل التوسع فى أقسامه ‏ببورسعيد وفقا ‏لمتطلبات واحتياجات سوق العمل بالمحافظة.‏

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مدير الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بالوزارة ‏

وقال تعليم بورسعيد إن الدراسة الجيدة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل تسفر عنها ولادة شرعية لتخصصات جديدة توفر فرص عمل حقيقية ‏وواعدة لخريجى هذه النوعية من التعليم الفنى، ‏وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.‏

من جانبه، أعرب الدكتور تامر نجم عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، لافتا إلى ضرورة تغيير الثقافة الموروثة تجاه التعليم الفنى وتحفيز الطلاب حملة ‏الشهادة الإعدادية على الانضمام إليه طوعا وطمعا فى ‏إيجاد وظائف تناسب دراستهم وتخصصاتهم براتب لائق.‏

وقال مدير الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج إن التوسع فى نظام التعليم والتدريب المزدوج ‏سيخدم المجتمع والطالب بعد الدراسة الجيدة ‏للتحديات الحالية وإيجاد حلول علمية تتوافق مع القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، داعيا لعقد ورشة عمل مع الشركاء لدراسة ‏احتياجات ‏السوق الفعلية بهدف توفير فرص تدريبية حقيقية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل فى أسرع وقت ممكن.‏

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل مدير الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بالوزارة ‏

جاء ذلك بحضور أحمد والى، وكيل المديرية، وأحمد سالم، خبير التعليم بالإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج، ورضا حسن، ‏خبير المهن النسجية بنفس الإدارة، وأحمد الجنيدى، ممثل الوكالة الألمانية لدعم التعليم الفنى، وعمرو شيحة، رئيس مجلس إدارة ‏جمعية شباب الأعمال بجنوب بورسعيد، وأمين صندوقها محمد السمان، ومجدى كمال، رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد، وإيهاب حسين، وقيادات التعليم الفنى بالمديرية.‏