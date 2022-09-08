طريقة سهلة وبسيطة تحفظك من السحر والعين والحسد ولا يستطيع أحد أذيتك

العين والحسد والسحر من الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم ومن الأشياء التي من الممكن أن يؤذي بها الإنسان غيره، وهي من الكبائر ، ولكن لا تقع إلّا بقضاء الله وقدره، ولا بد أن يحسن المؤمن الظن بالله ويحُسن التوكّل عليه، فلن يصيبه إلّا ما كتب الله له، والسبيل الوحيد للنجاة هو التقرب من الله تعالى والتحصين بالأدعية وأذكار الصباح والمساء.

فكل من يخاف من السحر والدجل ويخشى من الأعمال والسحر، عليه أن يأتي بماء ويقرأ عليه

الفاتحة 7 مرات

وآية الكرسي 7 مرات

وآخر آيتان من سورة البقرة 7 مرات

وسورة الإخلاص والفلق والناس 7 مرات لكل واحدة منهم.

ويقرأ الآية رقم 23 من سورة الفرقان التي يقول فيها تعالى: " وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا" سبع مرات أيضًا

والآية رقم 81 من سورة يونس، وهي قوله تعالى: " فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ"

7 مرات أيضًا

ثم النصف الأخير من التشهد من قولنا: "اللهم صل على سيدنا محمد" أيضًا 7 مرات

ثم يقول: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم احفظنا من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين كما حفظت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير".

ثم بعد ذلك يرش هذا الماء على أي شيء يخشاه، ويثق بأنه لن ينفع معه سحر ولا مس ولا جان لأنه استعان بالله سبحانه وتعالى، "لا بأس من أن تشربوها لأبناءكم وزوجاتكم".

1-سورة الفاتحة (٣ مرات)

2-آية الكرسي (٣ مرات)

3-سور الإخلاص + المعوذتين (٣ مرات)

4-"بسم الله أرقيك من كل شيئ يؤذيك ومن شرّ كل نفس أو عين حاسدة، الله يشفيك" (٣ مرات)

5-"أعوذ بكلمات الله التّامّات من شرّ ما خلق" ٣مرات

6-"أعوذ بكلمات الله التّامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة" (٣ مرات)

7-"بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" (٣ مرات)

هكذا ورد سؤال للدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج “الدنيا بخير"، المذاع عبر فضائية الحياة، ليجيب قائلاً : “ الحسد أشد من السحر”.

وأضاف “عثمان”، أن الحسد أشد، فقد يذهب ما عند الانسان من نعم وعافية، وعلاجه صعب والعين لا تزال بالمرء حتى تدخله القبر، مثل المثل الشهير “ العين فقلت الحجر”، أما السحر فعلاجه بسيط.

وأشار الى أن سبب الحسد هو عدم القناعة بما رزقك الله، فلو رضا كل انسان برزقه وعطاء الله له لم يحسد أحد، فالحسد سبب شرور النفوس.

وتابع قائلاً: ان الدنيا لأبد أن يكون فيه الخير والشر، فالدنيا إختبار وابتلاء، والحسد لأبد أن يكون موجود فى الأرض حتى تظهر أمام نفسك أنك راضي بما قسمه الله لك ام غير راضي، مثله مثل الظلم هتعدل أما هتظلم الناس، فلأبد من وجود اختبار للإنسان حتى يظهر أمام نفسه.

سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجاب "شلبي"، قائلًا: الذهاب الى السحرة والدجالين والمشعوذين والعرافين كل هذا لا يجوز شرعًا، فجاء فى الحديث الشريف قال الإمام مسلم ((من أتى عرافًا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يومًا)) فلا تقبل صلاة 40 يومًا لم سأل ولم يصدق، فما بال لو صدق ما يقوله السحرة.

وأشار الى أنه لا حرج من الذهاب الى أحد الصالحين يدعي ويقرأ قرآن على شخص مريض ولا يستخدم السحر والشعوذة، فيجوز ذلك ولا حرج.

الحسد

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الذهاب لشخص يعالج بالقرآن؛ أن يرقي الإنسان نفسه ولا يذهب لغيره.



وأوضح «العجمي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الذهاب إلى من يفك السحر؟ أن بإمكان الرجل أن يرقي زوجته والزوجة ترقي زوجها، وكذلك الوالد مع ولده والوالد مع والده.



وأضاف أن الأصل في ذلك أيضًا أن قراءة القرآن تكون باستمرار في البيت وتحصين الأهل والبيت بـ «الأذكار الموظفة» والأوراد لطرد الشياطين والوقاية من العين والحسد، وحتى تعم البركة.



وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت الذي يُقرأ فيه القرآن؛ يزداد خيره ويقل شره ويتسع على أهله ويتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، لافتًا إلى ما رٌوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مرفوعًا وموقوفًا ، ولفظه : ( إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ).وحسنه الألباني في " الصحيحة " (588).