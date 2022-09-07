عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتخفيضات 20%.. أسعار البيض بمنافذ الزراعة اليوم

أسعار البيض
أسعار البيض

سيطرت حالة من الارتفاع فى  أسعار البيض اليوم الأربعاء  7-9-2022  في السوق المحلية ومنافذ البيع الحكومية، وذلك بعد ارتفاع كبير فى أسعار البيض، حيثُ وصل سعر الكرتونة 80 جنيهًا  ، وتتحدث بعض الأخبار عن وصول سعر كرتونة البيض إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض بمنافذ الزراعة 

وسجلت أسعار البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة للكرتونة الواحدة 56.5 جنيه، ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25% .

عمرو أديب يستنكر ارتفاع أسعار البيض.. فيديو

الزبون هو الخاسر.. شعبة الدواجن تحذر: أسعار البيض سترتفع في هذه الحالة

أسعار البيض الأحمر بمنافذ وزارة الزراعة 

وسجلت أسعار البيض الأحمر للكرتونة الواحدة 58.5 جنيه، أما البيض البلدى فيتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 63 و 64 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 64 و 65 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 65 و 66 جنيهًا للكرتونة.

طرحت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من  بيض المائدة ، بأسعار مخفضة للكرتونة، من خلال سيارات متنقلة أمام ديوان الوزارة بالدقي، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

طرح كميات كبيرة من البيض

وأكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه تم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر،  من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقي.

 

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن ذلك يأتي ضمن تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

 

ولفت إلى أن الهيئة  تحملت  تكلفة النقل من المزارع الي المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، ودون مغالاة، أو التأثير على تكلفة المنتج، وذلك في إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف.

وكان السيد القصير وزير الزراعة، قد أكد في تصريحات سابقة له على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

 وتواصل الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

كما تستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

اسعار البيض أسعار البيض الأحمر سعر البيض اليوم أسعار البيض بمنافذ الزراعة البيض الأحمر البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة موجعة لـ الزمالك .. إنبي يحدد مبلغًا خرافيًا لرحيل جاد للأبيض

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

لاعب مفاجأة ينضم لقائمة الأهلي بمعسكر هولندا.. تفاصيل

أندية صغيرة وبطولات ضعيفة.. هل يكرر الأهلي خطأ سواريش بالتعاقد مع مساعد مدرب الزمالك الأسبق ؟

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ترشيحاتنا

تكبدت خسائر فادحة.. تفاصيل صادمة عن هجوم أوكرانيا المضاد في منطقة خيرسون

أبو الغيط: المنطقة العربية تملك إمكانات واعدة في مجال الطاقة النظيفة

بعد مدها 24 ساعة.. اعرف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

مصرع طفلين في حادث مروع بالبحيرة وتحرّك أمني عاجل

أول مدينة في العالم تحظر اللحوم في ظل أزمة غذاء عالمية.. ماذا يحدث

ريال مدريد يكشف حجم إصابة بنزيما ومدة غيابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل طاجن شهى بالشعيرية

مين أحلى.. شاهد | مي عمر ودرة يثيران الجدل بنفس الإطلالة

خفايا توجع البطن.. اللحم المفروم يحتوي على سقط الأجنة

هوت شورت وتوب.. شاهد| إطلالة صيفية ل فيفي عبده من الساحل الشمالي

فيديو

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف عروسين بجوار بناتهما يثير ضجة "فيديوجراف"

بعد أشهر من وفاتها.. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة أشرف

هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

اﻟﻤﺰﻳﺪ