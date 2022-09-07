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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يقطع الطريق على الزمالك ويقترب من ضم نجم المحلة

الزمالك والمحلة
الزمالك والمحلة

كشف الإعلامي أمير هشام عن اقتراب مسئولي نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع نجم غزل المحلة ليقطع الطريق على الزمالك في ضم اللاعب.

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وأكد الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: اقتراب مسؤولي نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع هشام بلحة لاعب غزل المحلة، بالموسم الجديد ليقطع الطريق على نادى الزمالك في ضم اللاعب .

الاتحاد يدعم صفوفه بصفقات قوية

وتابع أمير  هشام "الاتحاد السكندري يواصل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، وتوصل لاتفاق مع بلحة بالموسم المقبل".

واختتم امير هشام : "مسؤولي الاتحاد السكندري اقتربوا من التعاقد مع هشام بلحة لاعب غزل المحلة، بعد موافقة اللاعب، ويتبقى الاتفاق مع ناديه".

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