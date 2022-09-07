يتاجرون بأزمة الغذاء العالمي| بوتين يفتح النار على الغرب.. وخبير: أضخم عملية غش وسرقة بالتاريخ

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أمام الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم والفرض الاستثمارية في منطقة الشرق الأقصى الروسي.

ما يدور على مسرح السياسة الدولية؟

وتعكس تلك التحديات الاقتصادية مايدور على مسرح السياسة الدولية والمجتمع الدولى ، حيث كشف بالأرقام عن أكبر عملية غش وسرقة تتعرض لها الدول الفقيرة فيما يخص أزمة الغذاء ، كما كشف بالأرقام مؤشرات الوضع الإقتصادى، وأرقاماً عن الأداء الاقتصادي لروسيا، في ظل التحديات والعقوبات التي يفرضها الغرب .

وفى محاولة من صدى البلد لقراءة المشهد السياسى ، فى ضوء تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تحدثنا مع الدكتور نور ندى أستاذ الإقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم والإدارة ، وأستاذ زائر بجامعة موسكو للتمويل ، والمحلل السياسى.

وقال “ندي” إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى فجر قنبلة خلال حديثه اليوم أمام مؤتمر “فلاديفوستوك” للتعاون الأقتصادى بخصوص معلومات عن وجهة أبحار السفن المحملة بالقمح والحبوب وعلاقتها باستمرار أزمة الغذاء العالمى، حيث أشار فى كلمته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يكذبون ويسرقون ويتاجرون بأزمة الغذاء العالمى.

وأضاف ندى فى تصريحات خاصة لصدى البلد : "الرئيس بوتين كشف عن أضخم عملية غش وسرقة تتم فى مجال توفير الغذاء لدول العالم وأنه من أصل ٧٨ سفينة شحن للقمح والحبوب وصل إلى أفريقيا والدول الفقيرة سفينتين فقط والباقى ٧٦ سفينة توجهت إلى موانئ الدول الغربية الغنية، حتى يتم استخدام الغذاء و الجوع كأداة وسلاح ضد الدول الفقيرة وكل من يخالف سياسات الأستغلال الامريكية و الغربية.

رغبة أوروبا في قهر إفريقيا

وأضاف “تشير هذه الأرقام كما يؤكد الرئيس الروسى إلى إستمرار سياسات الأستعمار القديم ورغبة أوروبا فى قهر و إستغلال دول أفريقيا وبقاء هذه الدول تحت سيطرة الدول الغربية التى إستعمرت هذه البلاد سنوات طويلة وذلك بأستخدام حاجة هذه البلدان الملحة الى الغذاء”.

وأشار الأستاذ الزائر بجامعة موسكو للتمويل، إلى أن هذه المعلومات تؤكد مرة أخرى أن أزمة الغذاء العالمى أزمة مفتعلة بغرض فرض السيطرة الأستعمارية على دول العالم الفقيرة، التى إستعمرتها قرون طويلة فى فترات الاحتلال والأستعمار، موضحا أن أزمة الغذاء والجوع بدأت قبل الصراع الأمريكي الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وقال إن الأحصائيات الدولية تشير إلى أن عدد سكان العالم الذين يعانون من أنخفاض مستوى التغذية والجوع قبل بدء العمليات العسكرية بالأراضى الأوكرانية بلغ حوالى مليار و٢٠٠ ألف نسمة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .

وتوقع أن تكون هناك إستعدادات لدول الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث أزمة الغذاء فى العالم .

تصريحات الرئيس الروسي بوتين

ونرصد لكم أبرز عناوين تصريحات الرئيس الروسي اليوم والتي جاءت كالتالي:

بوتين: حمى العقوبات الغربية تشكل تهديدا للعالم كله

بوتين: تم استبدال جائحة كورونا بتحديات أخرى تهدد العالم كله، نحن نتحدث عن حمى العقوبات

3% فقط من كميات القمح التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى الدول الفقيرة والباقي إلى الدول الغربية

بوتين: التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض ووفقا لنتائج العام سيكون عند 12%

بوتين: أحد أسباب إغلاق الشركات في أوروبا هو قطع العلاقات التجارية مع روسيا

بوتين: الولايات المتحدة قوضت أسس النظام الاقتصادي العالمي

بوتين: يتسبب شراء الدول الغربية للمواد الغذائية في ارتفاع الأسعار وقد يتحول الأمر إلى مأساة للدول الفقيرة

بوتين: الأوروبيون يواصلون العمل كمستعمرين ويواصلون خداع الدول الفقيرة

بوتين: حتى حلفاء الولايات المتحدة يقللون من حيازاتهم من الدولارات

بوتين: روسيا تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية

بوتين يحذرمن أزمة إنسانية بسبب تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الغرب فقط

بوتين: السفن التي نطورها ستسمح لنا بالملاحة طول العام عبر ممر الملاحة الشمالي

بوتين: الوضع الاقتصادي في روسيا استقر لكن المصاعب لا تزال قائمة وخصوصا المتعلقة بالإمدادات من الخارج

بوتين: من المستحيل عزل روسيا ويكفي فقط النظر إلى الخريطة

بوتين: سيتم استخدام الروبل الروسي واليوان الصيني في مدفوعات الغاز مع الصين بنسب متساوية

بوتين: الاقتصادات الآسيوية تنمو بوتيرة أسرع من الاقتصادات الغربية

وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.

ويجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك من أكثر من 60 دولة. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.