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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. صحة السليمانية تدق ناقوس الخطر بشأن الولادات القيصرية

الولادة القيصرية
الولادة القيصرية

دق مدير مستشفى السليمانية للولادة، ناقوس الخطر بشأن الولادة القيصرية حيث تجاوزت نسبة الولادات القيصرية في المحافظة العراقية المستوى القياسي العالمي بكثير، وبلغوها 34٪.

وذكرت مدير مستشفى السليمانية للولادة الدكتورة شلير فايق في حديث إذاعي، أن "نسبة الولادات لأطفال الأنابیب والولادة القيصرية في تزايد مستمر وايد في هذا الدكتور بشدر عبدالله مدير مستشفى السليمانية للأطفال".

وأضافت "ترغب النساء في إنجاب الأطفال عبر العمليات القيصرية، في حين حددت منظمة الصحة العالمية نسبة الولادات القيصرية بـ 25% من مجموع الولادات، لكن النسبة في السليمانية بالعراق  وصلت إلى نحو 34٪".
وذكرت الطبيبة أن "معظم المستشفيات الخاصة ليس لديها غرف ولادة طبيعية".
وقال بشدر عبد الله مدير مستشفى السليمانية للأطفال: "خوفا من عدم تخصيب البويضات والحيوانات المنوية الموضوعة في الرحم، يتم وضع عدة بويضات في حالات اللجوء إلى أطفال الأنابيب وهذا يؤدي ولادة توائم خدج".
وأضاف "عندما يزداد عدد الأطفال في الرحم، يتعرضون لاحتمال عدم النضوج والاكتمال خاصة في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وهم بحاجة إلى البقاء في جناح الخدج لفترة طويلة".
وأشار مدير مستشفى الأطفال في السليمانية "كان لدينا أطفال من حديثي الولادة مكثوا في المستشفى لمدة ثلاثة أشهر. 

وحددت تقارير طبية مخاطر للولادة القيصرية حيث تحدثت  مخاطر رئيسية  قد تتعرض لها الأم جراء الولادة القيصرية ما يلي:

عدوى الجرح (شائعة) تسبب احمرارًا وتورمًا وزيادة الألم وإفرازات من الجرح.
عدوى في بطانة الرحم (شائعة)  وتشمل الأعراض حمى وألم في البطن وإفرازات مهبلية غير طبيعية  ونزيف مهبلي غزير.
نزيف مفرط (غير شائع) وقد يتطلب ذلك  نقل دم  في الحالات الشديدة ، أو ربما جراحة أخرى لوقف النزيف.
تجلط الأوردة العميقة  (نادر) وجلطة دموية في ساقك ، والتي يمكن أن تسبب الألم والتورم ، ويمكن أن تكون خطيرة للغاية إذا انتقلت إلى الرئتين  (الانصمام الرئوي).
تلف المثانة أو الأنابيب التي تربط الكلى والمثانة (نادر)و قد يتطلب ذلك مزيدًا من الجراحة.
تُعطى النساء الآن المضادات الحيوية قبل الخضوع لعملية قيصرية ، مما يعني أن العدوى تصبح أقل شيوعًا.

مخاطرها على الطفل

يمكن أن تسبب الولادة القيصرية أحيانًا المشاكل التالية عند الأطفال:

جرح في الجلد (شائع) وقد يحدث هذا عرضيًا عند فتح رحمك ، لكنه عادة ما يكون طفيفًا ويشفى دون أي مشاكل
صعوبات التنفس (شائعة) وغالبًا ما تؤثر على الأطفال المولودين قبل 39 أسبوعًا من الحمل ؛ عادة ما تتحسن بعد بضعة أيام وسيتم مراقبة طفلك عن كثب في المستشفى. 

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