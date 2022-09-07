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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحيى الفخراني: لا أحب مشاهدة أعمالي.. ولست كئيبا في بيتي.. وارتاح بالإسكندرية

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

كرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، النجم الكبير يحيى الفخراني فى احتفالية كبرى مليئة بالحب بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وقال يحيي الفخراني انا لا احب ان اشاهد أعمالي حتي في البلاتوه وعيني هو المخرج.

وعن ضحكة الفخراني قال:" تأتي حسب الشخصية ولكن لاتخرج في البيت ولست شخصية كئيبة في بيتي، وحينما اشعر انني مهموم اذهب الي البحر في الاسكندرية وبمجرد دخولي البوابات ارتاح.

تحدث يحيي الفخراني عن مشواره وشخصياته وقال:" كل عمل يأتي لي اتوقع انني لا استطيع تقديمه، ولا احب ان اكرر شخصياتي، والمتعة الحقيقية في التغير والتحدي.

وعم تجسيدة دور الباشا اكثر من مرة قال:" لقد كسرتهم بدور لا  وكان يجب ان اكسر السنين بداخلي وعرفت ان شخصية محجوب العمل كان سيجسدها عبد الحليم حافظ، وانا احبة.

واحرجته شافكي وطلبت منه اغنية لعبد الحليم يهديها لزوجته وقال لها :" احبتها على اغنية سيرة الحب لأم كلثوم"

وفاجأت طفلة صغيرة على المسرح وصعدت اليه لتلتقط معه صورة ورحب بها وقبلها.

وحرصت لميس جابر زوجة الفنان يحيي الفخراني واحفاده على التواجد معه بالاضافة الي عدد من النجوم منهم جمال سليمان وسميرة عبد العزيز، واحمد عبد العزيز.

 

فعاليات تكريم يحيى الفخراني 

حملت الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني" وتتضمن الحديث عن المشوار الفنى للنجم الكبير وأهم أعماله والمحطات الفنية في حياته.

وقدمت الاحتفالية الإعلامية  شافكي المنيري وبدأت بعرض فيلم تسجيلي من إخراج أشرف ابو النجا عن الفنان القدير يحيى الفخراني وأبرز محطاته الفنية.

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