كريمة: النهاردة عايزين البنت نقولها سوري شوفيلك بنسيون تنامي فيه بعد 15عامًا

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه يرفض أن يتحدث أى شخص غير متخصص عن الشئون الدينية، كما يحدث فى جميع الديانات الأخري، معلقًا :" فى ناس بتفتى فى أى حاجة".

وأضاف أحمد كريمة خلال حواره ببرنامج " علامة إستفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه يري أن ما يحدث انفلات، و الجميع يطعن فى ثوابت الدين.

وكشف أحمد كريمة، أن البعض يريد أن تتحول المرأة والبنت المصرية، مثل الموجودة فى الغرب، معلقًا : النهاردة عايزين البنت لما تبلغ 15 عاما نقولها سوري شوفيلك بنسيون ولا محطة بنزين، تنامي فيه، كما يحدث فى دول غربية"

ولفت إلى أن مصر دولة إسلامية، والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي، فى التشريعات القانونية، وهناك بعض الأشخاص تريد عمل مشكلات فى مصر.

وتابع : مين قال فى الإسلام أن المرأة لها حق تاخد جزء من ممتلكات الزوج بعد الانفصال، فما يحدث أمر غير مقبول".

علق الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على تصريحات المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التى تسببت فى مشكلات بالمجتمع.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك أشخاصا تتحدث فى أشياء، ليس من اختصاصها، وما يحدث انفلات، وفوضى عارمة، أنه يرفض الرد على تصريحات نهاد، لان تلك التصريحات غريبة.

الزواج فى الإسلام مبني على المودة والرحمة



وكشف أحمد كريمة، أن الزواج فى الإسلام، مبنى على المودة والرحمة، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال :" ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته أو حفظته في نفسها وماله".

ولفت إلى أن المرأة هى من أنجبت العلماء، وأنجبت كل شيء صالح، و البعض يريد عمل مشكلات، بتصريحات غير صحيحة.

وقد رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على ما نشر بأحد المواقع، على لسانه " الرجل ملزم بخدمة زوجته في المنزل".

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لم يصرح بهذا الأمر، و أنه ينفى ما نشر بشأن هذا الموضوع، ولكن تصريحه كان نصًا :" من مكارم الأخلاق أن يقوم الزوج بمساعدة زوجته فى بعض الأمور المنزلية"، ، أن الرسول الكريم، كان فى مهنة أهلة، وكان يقوم ببعض المساعدات.

ولفت إلى أن البعض يقوم بنشر أخبار غير صحيحة، وهذه خيانة، وهذه أزمة تسبب مشكلات فى المجتمع، وطالب من الجميع بتحري الدقة.

وأشار إلى أن الزوجة ملزمة بتلبية الأعمال المنزلية، ومن مكارم الأخلاق أن يقوم الزوج بـ مساعدتها، وأن الزواج مودة و رحمة، وتعاون بين الاثنين.