إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلتين خفاف

يصعب فى الوقت الراهن، شراء وجبة عشاء بـ 5 جنيه تكفي لسد الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.



نتيجة ارتفاع الأسعار يشترى الأفراد الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.



وتعد البطاطس من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل عشاء بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد مكون من باباغوج وفلفل مقلي وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

فلفل بابا غنوج



مكونات عشاء رخيص

حبة باذنجان صغيرة

ملعقة دقيق

3 فصوص ثوم

فلفل أخضر

رشة ملح

رشة كمون أو كزبرة خضراء



طريقة عمل عشاء رخيص

أشوى الباذنجان على نار هادئة ثم قشريه واهرسيه جيدا