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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلتين خفاف

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه
إزاى تتعشى بـ 5 جنيه

يصعب فى الوقت الراهن، شراء وجبة عشاء بـ 5 جنيه تكفي لسد الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

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نتيجة ارتفاع الأسعار يشترى الأفراد الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.

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وتعد البطاطس من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ  5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل عشاء بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد مكون من باباغوج وفلفل مقلي وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

فلفل
فلفل
بابا غنوج
بابا غنوج


مكونات عشاء رخيص 
حبة باذنجان صغيرة

ملعقة دقيق 

3 فصوص ثوم 

فلفل أخضر

رشة ملح 

 رشة كمون أو كزبرة خضراء


طريقة عمل عشاء رخيص

أشوى الباذنجان على نار هادئة ثم قشريه واهرسيه جيدا 

  • احضري بولة وضعي فيها الدقيق مع رشة ملح ورشة كمون أو الكزبرة والقليل من الماء وقلبيهم جيدا
  • ضعي خليط الدقيق على خليط الباذنجان وقلبيهم جيدا ويصبح لديك بابا غنوج ويمكن إضافة “ قطرات خل أو زيت ” أو عدم إضافة أى شئ أخر حسب رغبة ربة الأسرة
  • أقلي الفلفل فى زيت ساخن واتركيه جانبا وقدميه مع سلطة بابا غنوج وبالهنا والشفا
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