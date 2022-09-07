قوافل بيطرية للكشف على الماشية بـ السونار في قرى دمياط .. صور

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأربعاء، الدكتور نادر رشاد وكيل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم بمركز البحوث الزراعية.

تناول اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري، استعراض نتائج القافلة التنموية العلاجية والارشادية التى أطلقها المعهد بالتعاون مع مديرية الطب البيطري مطلع هذا الأسبوع ، بقرى شرمساح والكاشف بمركز الزرقا و ميت أبو غالب والبصارطة بمركز دمياط و العرايضة بمركز كفر البطيخ وتختتم فعاليات القافلة غدا الخميس بالسعدية البحرية بمركز كفر سعد.

واشادت " المحافظ " بما حققته تلك القوافل من خدمات للكشف بالسونار للماشية والتحصين هذا إلى جانب تقديم خدمات الوعى والارشاد للمربين وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة، مشيرة إلى وصول القوافل التى يتم تنفيذها سنويا إلى عدد كبير من المستهدفين بقرى المحافظة، حيث نوهت إلى أن العام الماضي قد شهد انطلاق لتلك المبادرة بقرى كفر سعد وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وفى ختام اللقاء ،،تسلمت " محافظ دمياط " درع معهد بحوث التناسليات الحيوانية من الدكتور نادر رشاد تقديرا لجهودها المبذولة لدعم تلك المبادرات.

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